Was macht das vielleicht beste Restaurant der Welt aus?

Buenos Aires (dpa) - Von außen schlicht, innen gemütliches Grillfeuer. Das laut der Reise-App Tripadvisor beste Restaurant der Welt «Fogón Asado» in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires lädt zu einem unmittelbaren Barbecue-Erlebnis ein und verfolgt dabei ein besonderes Konzept.

Denn im Grunde geht es zu wie bei einer Weinverkostung - nur eben mit Fleisch, erläutern die beiden Restaurantbetreiber Alex Pels und Sebastián Cardamoni, deren Lokalität in diesem Jahr den Travellers' Choice Best of the Best Award gewann.

Wie im Land der Gauchos fast zu vermuten, dreht sich in dem Siegerlokal der Kategorie «Gehobene Küche» (fast) alles um Fleisch. Aber es wird hier nicht einfach ein Stück auf einen Teller gelegt und serviert. Vielmehr gibt es ein festgelegtes Menü, das entweder aus neun oder 14 Gängen besteht.

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Die Gäste sitzen an einem Rundtisch um den Grill und erhalten präzise Erläuterungen zu den Fleischschnitten. Es geht um Rinderrassen, um die Regionen, in denen Tiere gezüchtet und womit diese gefüttert wurden.

Die Zeiten für die Fleisch-Degustationen sind nicht individuell, sondern sie starten mittags oder abends einheitlich, sodass die Gäste die Verkostung gleichzeitig machen.

Auch Menüs für Vegetarier

Gut die Hälfte des Grillpersonals ist weiblich. In Argentinien, wo das Asado - das argentinische Barbecue - traditionell eine Männerdomäne ist, keine Selbstverständlichkeit. Überraschend mag erscheinen, dass es auch Menüs für Vegetarier und Veganer gibt, wie Alex Pels, Nachfahre deutscher Auswanderer, ergänzt.

Mittlerweile gibt es im Buenos-Aires-Stadtteil Palermo zwei «Filialen». Reservierungen sind in aller Regel erforderlich. «Laufkundschaft» gibt es eher nicht. Diese würde zumindest an dem Standort an der Straße Gorriti möglicherweise auch vorbeilaufen - so unscheinbar wirkt das Lokal von außen.