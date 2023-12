Weihnachten: Zum Fest wird es mild, nass und windig

Offenbach (dpa) - Weiße Weihnachten fallen in diesem Jahr ins Wasser. Zum Fest bleibt es nass und windig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag vorhersagte. «Es ist seit Jahren wie verhext, Schnee an Weihnachten scheint flächendeckend in Deutschland einfach nicht mehr möglich zu sein», sagte der DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Langeweile komme beim Wetter dennoch nicht auf.

Zwar habe sich das Sturmtief «Zoltan» mittlerweile ins Baltikum verabschiedet, dennoch bleibe Deutschland im Einflussbereich einer Luftmassengrenze. An dieser kommt es laut Schmid am Samstag in einem Streifen in etwa von der Nordsee bis zum Erzgebirge zu länger anhaltenden Niederschlägen. «Teils schneit es nach Osten zu bis in tiefe Lagen und im Erzgebirge mitunter unwetterartig.» In der Nacht setze sich die Luftmassengrenze nordostwärts in Bewegung und starkes Tauwetter setze ein.