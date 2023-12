Weihnachts-Reisewelle - ADAC: «Großes Chaos ausgeblieben»

München (dpa) - Einen Tag vor Heiligabend herrscht auf den Straßen in Deutschland reger Verkehr. «Das große Chaos ist aber ausgeblieben», sagte eine ADAC-Sprecherin am Samstag. Zu längeren Staus kam es vor allem im Süden auf der Autobahn 8 Stuttgart-München und von München Richtung Salzburg. Dort stockte der Verkehr am Vormittag auf zehn bis 15 Kilometern Länge. In Sachsen ging es auf der A72 bei Chemnitz auf 22 Kilometern nur stockend voran.

Bereits am Freitag war die Reisewelle angerollt. Es gab Staus in allen Richtungen. Von überall her seien Menschen unterwegs, hieß es am Freitag beim ADAC. Sie machten Verwandtenbesuche, seien auf dem Weg in den Urlaub oder zum Einkaufen.