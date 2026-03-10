Streit um Auszeichnung

Weimer lässt Verleihung von Buchhandlungspreis absagen

Der Kulturstaatsminister streicht drei linke Buchläden aus den Jury-Vorschlägen für den Buchhandlungspreis und sorgt damit für Kritik. Nun kippt er die Verleihung auf der Leipziger Buchmesse.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» drei linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» drei linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lässt die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse absagen. Hintergrund für die Entscheidung sei eine Debatte um die Streichung von drei Juryvorschlägen, teilte ein Sprecher des Beauftragten für Kultur und Medien (BKM) mit. Weimers Entscheidung, drei linke Buchläden von der Liste für den Buchhandlungspreis zu streichen, hatte für massive Kritik gesorgt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises sollte am 19. März 2026 erstmals im Rahmen der Leipziger Buchmesse stattfinden, in einem konzentrierten, würdevollen Festakt», hieß es in der Mitteilung. 

«Nun droht aber die Debatte um die Nicht-Berücksichtigung von drei Juryvorschlägen den eigentlichen Sinn der Veranstaltung – nämlich die Auszeichnung und Ehrung unabhängiger Buchhandlungen – zunehmend zu überlagern», so das Statement. Eine angemessene Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger scheine in einem solchen Kontext «kaum noch möglich».

Dialog über Kunst- und Meinungsfreiheit angekündigt

Kulturstaatsminister Weimer (parteilos) hatte in der vergangenen Woche wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» drei linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen. Öffentlich ist nicht bekannt, was gegen die drei Läden in Berlin, Bremen und Göttingen vorliegt. Die Betroffenen wollen vor Gericht ziehen. 

Trotz der Absage der Veranstaltung auf der Buchmesse in Leipzig sollen die Preisträger gewürdigt werden. «Die ausgewählten Buchhandlungen werden Preisgeld und Urkunde auf direktem Wege erhalten», teilte der Sprecher von Weimer mit. Die Bekanntgabe der Hauptpreise werde in gesonderter Form erfolgen. 

«Wir werden zudem zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Diskussion im Rahmen einer öffentlichen Dialogveranstaltung über Kunst- und Meinungsfreiheit und die Bedeutung staatlich finanzierter Kunstpreise einladen», hieß es weiter.

Der Deutsche Buchhandlungspreis für etwa 100 besonders engagierte kleine Buchläden ist mit Preisgeldern von 7.000 bis 25.000 Euro dotiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
PEN Deutschland zu Buchhandlungspreis: «Wehret den Anfängen»
Streit um Buchhandlungspreis

PEN Deutschland zu Buchhandlungspreis: «Wehret den Anfängen»

Drei linke Buchläden fliegen aus der Liste für den Buchhandlungspreis. PEN Deutschland warnt deshalb vor politischer Einflussnahme und zieht einen Vergleich zu den USA.

09.03.2026

Buchläden von Preisliste gestrichen - Klage gegen Weimer
Kulturstaatsminister

Buchläden von Preisliste gestrichen - Klage gegen Weimer

Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt die Rolle kleiner Buchläden. Doch diesmal widerspricht der Kulturstaatsminister in drei Fällen der Jury - wegen Erkenntnissen des Verfassungsschutzes. Und nun?

05.03.2026

Weimer kündigt «digitalem Kolonialismus» den Kampf an
Buchmessen-Eröffnung

Weimer kündigt «digitalem Kolonialismus» den Kampf an

Der Kulturstaatsminister sieht KI als massive Bedrohung für die Kunst. Bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse warnt er vor Daten-Vampiren, die das kreative Potenzial aus klugen Köpfen saugen.

14.10.2025

Wolfram Weimer untersagt Gendersprache in seiner Behörde
«Damen und Herren»

Wolfram Weimer untersagt Gendersprache in seiner Behörde

«Sehr geehrte Damen und Herren» statt Sternchen oder Binnen-I: Kulturstaatsminister Weimer verbietet seinen Mitarbeitenden das Gendern. «Mutwillige Eingriffe» beschädigten die Schönheit der Sprache.

03.08.2025

Bundeskabinett

Publizist Wolfram Weimer soll Kulturstaatsminister werden

28.04.2025