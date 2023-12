Weißer Ring: Frauen brauchen Schutz vor Gewalt ihrer Partner

«Jeden Tag versucht ein (Ex-)Partner, eine Frau zu töten; an jedem dritten Tag gelingt es einem (Ex-)Partner, eine Frau zu töten», schreibt der Chef der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer in einem Brandbrief an Buschmann, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Beim Weißen Ring sind wir aber der Überzeugung, dass der deutsche Staat Frauen besser schützen kann, als er es derzeit tut.»