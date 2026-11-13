Tierische Plage

Wenn es Vogelkot regnet: Viertel in Rom von Staren belagert

Jahr für Jahr machen die Vögel auf ihrem Weg in den Süden Station in Rom: Die Stare verdrecken die Straßen und Autos mit ihrem Kot, Anwohner versuchen sich zu wehren, oft aber ohne Erfolg.

Riesige Starenschwärme haben entlang bestimmter Straßenzüge im Nordosten Roms in den vergangenen Wochen die Bäume in Beschlag genommen. Foto: Jens Büttner/dpa
Riesige Starenschwärme haben entlang bestimmter Straßenzüge im Nordosten Roms in den vergangenen Wochen die Bäume in Beschlag genommen.

Rom (dpa) - Mit Regenschirmen ausgestattet und im Laufschritt versuchen die Menschen, den Straßen Roms schnell zu entkommen. Riesige Starenschwärme haben entlang bestimmter Straßenzüge im Nordosten der italienischen Hauptstadt in den vergangenen Wochen die Bäume in Beschlag genommen. Die Vögel bedecken Gehwege und parkende Autos mit ihren Hinterlassenschaften.

Das Phänomen ist in Rom nicht neu: Jahr für Jahr im Herbst und Winter fallen große Starenschwärme in der Ewigen Stadt ein. Die Vögel suchen dort Schutz und Nahrung und lassen sich bevorzugt auf den Bäumen nieder. Diesmal klagen die Anwohner rund um die Straße Viale Jonio im Viertel Monte Sacro und die Gegend Prati Fiscali allerdings über eine besonders massive Belastung.

Nicht einmal Knallkörper helfen noch

Viele meiden inzwischen die Parkplätze unter den Bäumen, andere decken ihre Autos und sogar die frisch gewaschene Wäsche auf den Balkonen mit Planen ab. Mit Trompeten, Kochtöpfen, Flöten und sogar Knallkörpern versuchen Bewohner, die gefiederten Gäste zu vertreiben. Der Vogelkot macht nicht nur die Straßen schmutzig, sondern kann Gehwege gefährlich rutschig machen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Bürgermeister des III. Stadtbezirks, Paolo Emilio Marchionne, erklärte, bisherige Maßnahmen hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Nun sollten zusätzliche Geräte eingesetzt werden. Auch der städtische Reinigungsbetrieb Ama habe seine Einsätze in den Straßen verstärkt - und vom Abend auf den Tag verlegt, um dem abendlichen Kotregen auszuweichen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwan auf Straße, Esel grast in Garten – tierische Einsätze
In einer Nacht

Schwan auf Straße, Esel grast in Garten – tierische Einsätze

Esel «Emil» büxt aus und landet im Garten einer Anwohnerin. Zudem macht ein Schwan den Straßenverkehr unsicher.

18.09.2026

Tiere

Stare im Windkanal: Immer dem Leitvogel hinterher

Vögel, die in Formation einem Leitvogel folgen, profitieren auf verschiedene Weise. Einen klaren Vorteil zeigen Messungen mit Staren im Windkanal.

17.06.2024

Unfälle

Riesiges Erdloch in Rom verschlingt zwei Autos

In italienischen Großstädten öffnen sich immer Erdlöcher. Nun sind in Rom zwei Autos in ein solches Erdloch gefallen.

28.03.2024

Mitmachaktion

Vögel zählen für die Wissenschaft

Amseln, Meisen, Spatzen - im Frühling sind die heimischen Vögel besonders aktiv und lassen sich gut beobachten. Wer sich dafür Zeit nimmt, kann jetzt der Wissenschaft dienen.

11.05.2023

Kommt die Sittichplage jetzt nach Weinheim?
Halsbandsittiche

Kommt die Sittichplage jetzt nach Weinheim?

Halsbandsittiche werden immer häufiger in der Region gesichtet. Im Werner-Heisenberg-Gymnasium nisteten sich zwei Vögel ein - kommt die Sittichplage jetzt auch nach Weinheim?

25.04.2023