Wenn es Vogelkot regnet: Viertel in Rom von Staren belagert

Rom (dpa) - Mit Regenschirmen ausgestattet und im Laufschritt versuchen die Menschen, den Straßen Roms schnell zu entkommen. Riesige Starenschwärme haben entlang bestimmter Straßenzüge im Nordosten der italienischen Hauptstadt in den vergangenen Wochen die Bäume in Beschlag genommen. Die Vögel bedecken Gehwege und parkende Autos mit ihren Hinterlassenschaften.

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Das Phänomen ist in Rom nicht neu: Jahr für Jahr im Herbst und Winter fallen große Starenschwärme in der Ewigen Stadt ein. Die Vögel suchen dort Schutz und Nahrung und lassen sich bevorzugt auf den Bäumen nieder. Diesmal klagen die Anwohner rund um die Straße Viale Jonio im Viertel Monte Sacro und die Gegend Prati Fiscali allerdings über eine besonders massive Belastung.

Nicht einmal Knallkörper helfen noch

Viele meiden inzwischen die Parkplätze unter den Bäumen, andere decken ihre Autos und sogar die frisch gewaschene Wäsche auf den Balkonen mit Planen ab. Mit Trompeten, Kochtöpfen, Flöten und sogar Knallkörpern versuchen Bewohner, die gefiederten Gäste zu vertreiben. Der Vogelkot macht nicht nur die Straßen schmutzig, sondern kann Gehwege gefährlich rutschig machen.

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