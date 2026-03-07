Wer wird «Miss Germany»?

München (dpa) - In den Bavaria Studios bei München wird am Samstag die neue «Miss Germany» gewählt. Neun Frauen stehen im Finale des Wettbewerbs, darunter Unternehmerinnen, eine Biologin und eine Presseoffizierin der Bundeswehr. Sie setzten sich aus mehr als 2.600 Bewerberinnen durch, wie der Veranstalter, die Miss Germany Studios, mitteilte.

Foto: Peter Kneffel/dpa Kandidatin Amelie Reigl ist Biologin und züchtet menschliche Haut.

Gesucht: DAX-Vorständinnen statt Beauty-Influencerinnen

Inzwischen will die Verleihung, die im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, sich als Auszeichnung für Frauen verstanden wissen, «die Zukunft gestalten, entwickeln» und in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Man suche «nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen», teilte der Veranstalter mit.

Neben der Biologin Amelie Reigl aus Würzburg, die menschliche Haut züchtet, um die Zahl der Tierversuche zu verringern, stehen mit den Unternehmerinnen Büsra Sayed aus Berlin und Amina Ben Bouzid aus Wiesbaden erstmals zwei Frauen im Finale, die Kopftuch tragen.

Foto: Jens Kalaene/Andreas Arnold/dpa Büsra Sayed (l) und Amina Ben Bouzid wollen «Miss Germany» werden.

Die Kür findet am Vorabend des Weltfrauentags in einer Live-Show statt, die auf Sixx und dem Streaming-Portal Joyn ausgestrahlt wird. Eingebettet wird das Finale in ein sogenanntes «Empowering Festival», bei dem es um Karriere, Austausch und Vernetzung gehen soll.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Valentina Busik wurde 2025 «Miss Germany». (Archivbild)

Amtierende «Miss Germany» ist Ärztin