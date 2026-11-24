Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nach einer aktuellen Vorhersage im bevorstehenden Winter eher mildere Temperaturen. Die Mehrheit der Modellrechnungen deuteten auf eine mittlere Temperatur von mindestens zwei Grad Plus hin, teilte der DWD mit.

Damit könnte der kommende Winter wärmer ausfallen als zwei Drittel der Winter zwischen 1991 und 2020, hieß es. Im vergangenen Winter lag die Mitteltemperatur bei 1,7 Grad.

Auch Modelle anderer nationaler Wetterdienste deuten laut DWD auf milde Bedingungen hin. «Allerdings zeigen mehrere Modellrechnungen, dass vor allem im Spätwinter Kaltlufteinbrüche über Deutschland möglich sind», hieß es.

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Wie sicher sind die Vorhersagen?

In den aktuellen saisonalen Klimavorhersagen des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus zeigten mehrere Modelle, dass insbesondere im Januar und Februar eine Abschwächung des Polarwirbels möglich sei. «Einige Wochen später wären dann Kaltlufteinbrüche über Deutschland möglich», schreibt der Deutsche Wetterdienst. «Allerdings können diese nur wenige Wochen im Voraus konkret vorhergesagt werden.»

Anders als die klassische Wettervorhersage geht es bei saisonalen Klimavorhersagen um Tendenzen für größere Gebiete und längere Zeiträume. Auch wenn die aktuelle Prognose eher mildere Bedingungen vorhersage, könne es «an einzelnen Tagen oder Wochen deutlich kälter als im vieljährigen Mittel werden», teilte der DWD mit.