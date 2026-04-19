Preise an der Tankstelle

Abwärtstrend bei Benzinpreisen hält an

Nach wie vor ist unklar, ob der Irankrieg ein baldiges Ende findet. An den Tankstellen bewegen sich die Spritpreise dennoch langsam, aber seit einigen Tagen kontinuierlich bergab.

Eine Tankstelle in Berlin-Tiergarten. Momentan bewegen sich die Preise nach unten, Foto: Fabian Sommer/dpa
Eine Tankstelle in Berlin-Tiergarten. Momentan bewegen sich die Preise nach unten,

München (dpa) - An den Tankstellen setzt sich die leichte Entspannung bei den Benzin- und Dieselpreisen fort. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete der Liter Diesel nach Berechnungen des ADAC am Samstag 2,164 Euro, das waren 3,3 Cent weniger als am Vortag. Super E10 verbilligte sich demnach um 1,2 Cent auf einen Tagesdurchschnittspreis von 2,061 Euro pro Liter.

Der Autoclub rechnete auch für den Sonntag mit leicht sinkenden Preisen. Die mittägliche Erhöhung um 12 Uhr fiel aber wie in den Vortagen sehr kräftig aus. Super E10 kostete laut ADAC um kurz nach 12 Uhr im bundesweiten Schnitt 2,131 Euro, Diesel 2,239 Euro pro Liter.

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