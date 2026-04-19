Abwärtstrend bei Benzinpreisen hält an

München (dpa) - An den Tankstellen setzt sich die leichte Entspannung bei den Benzin- und Dieselpreisen fort. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete der Liter Diesel nach Berechnungen des ADAC am Samstag 2,164 Euro, das waren 3,3 Cent weniger als am Vortag. Super E10 verbilligte sich demnach um 1,2 Cent auf einen Tagesdurchschnittspreis von 2,061 Euro pro Liter.