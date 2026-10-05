Mitgliedsbeiträge

ADAC muss Beitragserhöhung verschieben

Weil eine behördliche Auskunft länger als erwartet dauert, steigt der Preis nicht wie geplant zum 1. Januar. Ob Mitglieder davon profitieren, hängt davon ab, wann sie beigetreten sind.

Der ADAC muss seine Beitragserhöhung um drei Monate verschieben. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Der ADAC muss seine Beitragserhöhung um drei Monate verschieben. (Archivbild)

München (dpa) - Der ADAC verschiebt seine eigentlich zum 1. Januar geplante Beitragserhöhung. Grund dafür ist, dass eine Auskunft des Bundeszentralamts für Steuern derzeit noch fehlt, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagt. Diese brauche länger als erwartet. Da der Verkehrsclub seine Mitglieder aber mindestens drei Monate im Voraus informieren will, wird die Erhöhung verschoben. Sie soll nun «voraussichtlich innerhalb des ersten Halbjahres erfolgen». Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet.

Konkret steht vom Amt noch eine sogenannte verbindliche Auskunft aus. Diese braucht der ADAC, damit die Erhöhung rechtssicher umgesetzt werden kann. Schon im Mai bei seiner Hauptversammlung hatte der Verkehrsclub die Erhöhung nur unter Vorbehalt beschlossen, weil die Auskunft ausstand.

Es kommt auf den Beitrittsmonat an

Ob Mitglieder von der verzögerten Erhöhung profitieren, hängt davon ab, wann sie ihre Rechnung bekommen. In der Regel geschieht dies in dem Monat, in dem sie Mitglied wurden. Zumindest diejenigen, die einst im Januar beitraten, sparen dieses Jahr also noch. Dauert es bis zur verbindlichen Auskunft noch länger, verschiebt sich die Erhöhung wegen der angestrebten Vorwarnfrist von drei Monaten entsprechend weiter nach hinten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Für den ADAC mit seinen zuletzt 22,7 Millionen Mitgliedern bedeutet die Verschiebung, dass er weniger Geld einnimmt als geplant. Da die meisten Rechnungen aber im Sommer fällig werden, fallen die Einbußen etwas niedriger aus. 

Die Beiträge für ADAC-Mitglieder sollen nach mehreren Jahren steigen - zuletzt war dies 2020 passiert. Je nach Art der Mitgliedschaft steigen die Preise dem Verkehrsclub zufolge bei Einzelmitgliedern um 10 Euro bis 35 Euro im Jahr, bei Tarifen für mehrere Personen kann es auch mehr sein. Bisher liegen die Preise für eine ADAC-Einzelmitgliedschaft zwischen 54 und 139 Euro pro Jahr. Als Grund für die Anpassung nennt der Verkehrsclub gestiegene Kosten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
L3399: Vollsperrung zwischen Lindenfels und Winterkasten dauert länger als geplant
Baustelle verzögert sich

L3399: Vollsperrung zwischen Lindenfels und Winterkasten dauert länger als geplant

Der Abschluss des ersten Bauabschnitts auf der L3399 bei Lindenfels verzögert sich. Wie man am Sonntag dennoch das „Scheeserenne“ in Winterkasten erreichen kann.

08.07.2026

Nach Millionenverlust: ADAC erhöht Mitgliedsbeitrag
Zuletzt 2020 erhöht

Nach Millionenverlust: ADAC erhöht Mitgliedsbeitrag

Wegen gestiegener Kosten fuhr der Automobilclub im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Millionenverlust ein. Das bekommen nun auch die Mitglieder zu spüren – die laut ADAC aber auch profitieren sollen.

23.05.2026

Witterung

Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als geplant

16.02.2026

Parteien

Fraktionen verschieben Erhöhung von Zulagen im Landtag

Noch kurz vor Ende der Wahlperiode kracht es bei den Landtagsfraktionen. Es geht um mehr Geld für führende Parlamentarier. Plötzlich ist erst einmal die Luft aus dem Streit heraus.

01.12.2023

Verkehr

ADAC: Deutlich mehr und länger Staus

Wer mit dem Auto in den Sommerurlaub fährt, weiß: Das kann Stress pur bedeuten. Auch in diesem Jahr verbrachten Reisende wieder zähe Zeit in unzähligen Staus.

18.09.2023