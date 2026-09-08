Studieren in Deutschland

Analyse: Internationale Studierende lohnen sich

Wie wichtig sind internationale Absolventen für Deutschland? Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft haben den wirtschaftlichen Nutzen berechnet.

An deutschen Universitäten sind viele ausländische Studierende eingeschrieben. Foto: Jan Woitas/dpa
An deutschen Universitäten sind viele ausländische Studierende eingeschrieben.

Bonn (dpa) - Internationale Studierende und Promovierende in Deutschland stärken laut einer Untersuchung die deutsche Wirtschaft und rechnen sich für den Staat schnell. Die von den Absolventinnen und Absolventen gezahlten Steuern und Sozialabgaben übersteigen bereits zwei Jahre nach ihrem Abschluss die erhaltenen staatlichen Leistungen, einschließlich der Kosten für die Studienplätze. Das ergibt ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). 

Als internationale Studierende gelten Menschen, die für ein Studium nach Deutschland kommen. Nach Angaben des IW stehen 45 Prozent eines internationalen Studienanfängerjahrgangs nach erfolgreichem Abschluss dem deutschen Arbeitsmarkt als qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung. Etwa 34 Prozent bleiben demnach bis zum Renteneintritt im Land. 

Experte rät zu zusätzlichen Studienplätzen 

Das Institut hat auf Basis des Mikrozensus den Verbleib internationaler Absolventen bis zur Rente sowie die volkswirtschaftlichen und fiskalischen Effekte ermittelt. Für die knapp 82.000 internationalen Studierenden mit Abschlussabsicht, die 2023 ihr Studium starteten, ergibt sich über ihr gesamtes Erwerbsleben laut Gutachten eine rechnerische Wertschöpfung von etwa 127 Milliarden Euro. Für die öffentlichen Haushalte errechne sich daraus langfristig ein Überschuss von 23,1 Milliarden Euro. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Ausgaben für die Ausbildung internationaler Studierender hätten sich als rentable Investition in die Fachkräftesicherung erwiesen, schreibt der Autor des Gutachtens, Wido Geis-Thöne. «Je mehr internationale Studierende gewonnen und im Land gehalten werden, desto größer ist der wirtschaftliche Mehrwert für Deutschland.» Für den Staat sei es daher essenziell, bestehende Studienkapazitäten zu sichern und zusätzliche Studienplätze zu schaffen. 

DAAD: Attraktive Lebensbedingungen wichtig 

«Das aktuelle IW-Gutachten zeigt erneut, welch wichtige Rolle internationale Studierende und Promovierende für die deutsche Wirtschaft spielen», sagte DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee. Wer internationale Talente gewinnen wolle, müsse attraktive Lebens- und Studienbedingungen schaffen und mit einer gelebten Willkommenskultur dazu beitragen, dass der Einstieg in Studium, Gesellschaft und Arbeitsmarkt gut gelinge. 

Im Wintersemester 2025/2026 waren nach Angaben des DAAD rund 420.000 internationale Studierende und Promovierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Die Zahl beruht auf einer Umfrage unter 212 Hochschulen. Die Organisation verzeichnet im Ausland ein wachsendes Interesse am Studien- und Forschungsstandort Deutschland.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Bildungsbericht

Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an

Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.

09.09.2025

Harvard-Aus für Ausländer – Bär: «dramatische Entwicklung»
Trump-Streit mit Elite-Uni

Harvard-Aus für Ausländer – Bär: «dramatische Entwicklung»

Harvard soll keine Studierenden aus dem Ausland mehr aufnehmen dürfen. Was bedeutet das für Deutsche an der Elite-Uni? Und wird Deutschland wegen der US-Politik als Studienort attraktiver?

23.05.2025

US-Regierung erhöht Druck auf Harvard weiter
Bildung

US-Regierung erhöht Druck auf Harvard weiter

Im Machtkampf mit der Trump-Regierung will Harvard nicht klein beigeben. Nun entzieht das Heimatschutzministerium der Elite-Universität die Genehmigung für die Aufnahme internationaler Studierender.

22.05.2025

Monitoring-Beirat

Ministerium prüft Gebühren für internationale Studierende

Angehende Akademikerinnen und Akademiker aus dem Ausland müssen seit Jahren Geld für ihr Studium in Baden-Württemberg bezahlen. Zugleich wächst die Sorge vor dem Fachkräftemangel. Nun will die Wirtschaft eine Abschaffung der Gebühren.

11.04.2023

Hochschulen

BWIHK fordert Ende von Kosten für internationale Studierende

Seit mehr als fünf Jahren müssen angehende Akademiker aus dem Ausland Gebühren für ihr Studium im Südwesten bezahlen. Zugleich wächst die Sorge vor dem Fachkräftemangel im Land. Nun werden erste Rufe nach einer Abschaffung der Studiengebühren laut.

11.04.2023