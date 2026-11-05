Baukonzern

Auftragsbücher von Hochtief dank KI-Boom so voll wie nie

Der Baukonzern profitiert von wachsender Nachfrage in mehreren Zukunftsbranchen. Welche Projekte den Auftragsbestand besonders antreiben.

Der Baukonzern Hochtief hat so viele Aufträge in seinen Büchern wie noch nie. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Der Baukonzern Hochtief hat so viele Aufträge in seinen Büchern wie noch nie. (Archivbild)

Essen (dpa) - Die Orderbücher des Baukonzerns Hochtief sind nach zahlreichen neuen Aufträgen etwa für Rechenzentren so voll wie noch nie. Der Auftragsbestand sei bis Ende September auf ein Rekordniveau von 90 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Essen mit. Dies seien 29 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

«Unser Rekordauftragsbestand verschafft uns hervorragende Perspektiven für die Zukunft», sagte Unternehmenschef Juan Santamaría laut Mitteilung. Santamariá ist auch Chef der Hochtief-Muttergesellschaft ACS, eines spanischen Bau- und Infrastrukturkonzerns. Laut Quartalsbericht hat Hochtief in den vergangenen zwölf Monaten allein für Rechenzentren Aufträge im Volumen von knapp 27 Milliarden Euro erhalten. 

Hochtief verzeichnet steigende Nachfrage in Wachstumsbereichen 

In den ersten neun Monaten steigerte Hochtief den operativen Konzerngewinn im Vorjahresvergleich um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 14 Prozent auf gut 32 Milliarden Euro zu. Der Wachstumskurs bei Gewinn und Auftragseingang sei durch eine steigende Nachfrage in den vier Bereichen Künstliche Intelligenz, Energie, Verteidigung sowie kritische Mineralien gestützt worden, hieß es. 

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Man profitiere weiterhin von einer steigenden Nachfrage nach moderner Infrastruktur. Das Unternehmen verwies auf kürzlich erzielte Auftragseingänge etwa für Rechenzentren in Asien, den USA und Europa, für den Bau eines Sammlungs- und Forschungszentrums für das Museum für Naturkunde Berlin, für Arbeiten am Nuklearstandort Sellafield in Großbritannien oder den Ausbau eines Übertragungsnetzes in Australien. 

Baukonzern beschäftigt weltweit 64.400 Menschen

Die Hochtief AG in Essen ist die Konzernobergesellschaft für ein weltweit verzweigtes Geflecht von Baufirmen. Den größten Teil des Geschäfts macht der Baukonzern mit seinen Auslandstöchtern Turner (USA) und Cimic (Australien). Ende September beschäftigte der Konzern rund 64.400 Menschen, knapp 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit dem 22. Juni wird das Unternehmen im Leitindex Dax gelistet.

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