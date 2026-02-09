Dezember-Zahlen

Auftragsplus gibt Elektrobranche Schub für 2026

Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie spürt Rückenwind: Ein deutliches Auftragsplus zum Jahresende lässt die Branche zunehmend optimistisch ins Jahr 2026 blicken.

Zweistelliges Auftragsplus im Dezember und auch im Gesamtjahr 2025 mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor: In der Elektroindustrie kommen nimmt die Hoffnung zu. (Symbolbild) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa
Zweistelliges Auftragsplus im Dezember und auch im Gesamtjahr 2025 mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor: In der Elektroindustrie kommen nimmt die Hoffnung zu. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Ein deutliches Auftragsplus zum Jahresende gibt der deutschen Elektro- und Digitalindustrie Rückenwind für 2026. Im Dezember verbuchten die Unternehmen 17,1 Prozent mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Es war schlussendlich der Monat mit dem stärksten Auftragsschub im vergangenen Jahr», ordnete ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann ein. Impulse seien gleichermaßen aus dem In- und dem Ausland gekommen. Für das Gesamtjahr 2025 ergab sich somit ein Bestellplus von 6,0 Prozent.

Branche rechnet 2026 mit Wachstum

Das stärkt die Zuversicht in der Branche, sie rechnet nach drei Jahren Flaute für das laufende Jahr erstmals wieder mit Wachstum. «Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die allgemeinen Geschäftserwartungen fielen im Januar 2026 wesentlich besser aus als noch im Dezember», erläuterte Gontermann. Die Erwartungen für die kommenden sechs Monate hätten insgesamt klar ins Plus gedreht.

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) prognostiziert für 2026 preisbereinigt (real) einen Produktionszuwachs von zwei Prozent. Im vergangenen Jahr gab es in der Branche nach jüngster Berechnung ein Minus von 0,4 Prozent. Dennoch verbuchten die Unternehmen 2025 in Summe mehr Umsatz: 224,5 Milliarden Euro waren nach ZVEI-Angaben 2,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schlechte Stimmung in der Metallbranche trotz Auftragsplus
Metall- und Elektroindustrie

Schlechte Stimmung in der Metallbranche trotz Auftragsplus

Rüstungsaufträge sorgten im letzten Quartal 2025 für volle Auftragsbücher in der Metall- und Elektroindustrie. Für eine konjunkturelle Kehrtwende reicht es aus Sicht des Branchenverbands aber nicht.

07.02.2026

Exporte der Elektroindustrie schrumpfen kräftig
Industrie

Exporte der Elektroindustrie schrumpfen kräftig

Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie bekommt eine wieder schwächere Nachfrage aus dem Ausland zu spüren. Auch der wichtigste Handelspartner hält sich zurück.

19.07.2024

Industrie vor Messe: Elektrobranche erwartet Rückenwind
Hannover Messe

Industrie vor Messe: Elektrobranche erwartet Rückenwind

Die Elektro- und Digitalindustrie sieht sich langfristig im Aufwind. Schub soll die am Montag beginnende Hannover Messe geben. Derzeit laufen die Geschäfte aber nur verhalten. Mit einer Ausnahme.

20.04.2024

Mehr Beschäftigte in der deutschen Elektroindustrie
Höchster Stand seit 1995

Mehr Beschäftigte in der deutschen Elektroindustrie

Die Marke von 900.000 ist überschritten. Doch der Fachkräftemangel stellt die Betriebe vor wachsende Herausforderungen.

20.02.2024

Deutsche Industrie

Elektro- und Digitalindustrie erwartet Produktionsdelle

Wie keine andere Industrie profitiert die Elektrobranche von den technologischen Megatrends. Ihr Verband sieht Risiken durch die EU-Bürokratie, verteidigt die Union aber gleichzeitig gegen rechts.

29.01.2024