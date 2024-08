Bahn-Tochter plant Erhöhung der Schienenmaut um 19 Prozent

Berlin (dpa) - Die für das Schienennetz zuständige Bahn-Gesellschaft InfraGo plant eine weitere drastische Erhöhung der sogenannten Trassenpreise - einer Nutzungsgebühr für die Schiene - ab 2026. Diese würde dieses Mal besonders den Regionalverkehr treffen, für den die InfraGo eine Erhöhung um 23,5 Prozent bei der Bundesnetzagentur beantragte. Das geht aus der Trassenpreisinformation hervor, die die Gesellschaft am Montagabend veröffentlichte. Zuerst hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet.

Bis 2030 will der Bund deutlich mehr Verkehr weg von der Straße auf die Schiene verlagern. Da kommt es ungelegen, dass die Nutzung des Schienennetzes nächstes Jahr teurer werden soll.

Preissprung bei der Schienenmaut - was das bedeutet

Bei den Trassenpreisen handelt es sich um eine Art Schienenmaut, die von der InfraGo erhoben wird. Alle Unternehmen, die die Infrastruktur der Bahn nutzen, müssen sie zahlen, auch die Verkehrsunternehmen der Bahn selbst. Mit diesen Mitteln finanziert die Bahn unter anderem die laufenden Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und die Investitionsbeiträge des Konzerns in das mehr als 33.000 Kilometer lange Schienennetz in Deutschland.

Allerdings zahlt die Bahn über die Trassenpreise auch die Zinsen an den Bund, die für das Eigenkapital der Bahn fällig werden. Um die geplanten Milliardeninvestitionen in die Schiene in den kommenden Jahren zu finanzieren, beschloss der Bund im Rahmen der jüngsten Haushaltsverhandlungen weitere Erhöhungen des Eigenkapitals von bis zu rund 21 Milliarden Euro. Dies erhöht die Zinslast und führt damit laut InfraGo zu den hohen Trassenpreisen.