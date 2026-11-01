Fernverkehr

Bahn verlängert Last-Minute-Tickets und Jugend-Bahncard

Seit Mai können Kurzentschlossene am Wochenende noch günstige Bahnfahrten für die Folgewoche kaufen. Nun verlängert der bundeseigene Konzern diese Last-Minute-Möglichkeit um ein Jahr.

Die Deutsche Bahn verlängert verschiedene Ticket-Angebote für kurzfristig Reisende und Jugendliche. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Deutsche Bahn verlängert verschiedene Ticket-Angebote für kurzfristig Reisende und Jugendliche. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn verlängert ihre «Last-Minute»-Ticketaktion für ein weiteres Jahr bis Mitte Dezember 2027. «Kurzentschlossene profitieren damit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 von den günstigen Tickets», teilte der bundeseigene Konzern mit. Die Fahrkarten sind seit Mai dieses Jahres erhältlich. Sie können am Wochenende für Fahrten in der jeweils nächsten Woche gekauft werden und sind ab 6,99 Euro erhältlich. Bahncard-Rabatte werden angerechnet. 

Ursprünglich sollte die Aktion nur bis Mitte Dezember dieses Jahres andauern. Das Unternehmen will damit flexibel reisende Fahrgäste und generell neue Kundengruppen ansprechen. 

Ebenfalls verlängert wird die kostenlose Jugend-Bahncard für junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren.

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