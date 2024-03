Basiskonten in Deutschland besonders teuer

Dessen Chefin Ramona Pop sagte: «Die Kosten für ein Basiskonto sind in Deutschland im europäischen Vergleich mit Abstand am höchsten.» In Dänemark liegt der Spitzenpreis den Angaben zufolge bei 13 Euro, in Finnland bei 10 Euro. In Frankreich, Irland und Polen seien Basiskonten kostenlos.