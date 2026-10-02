Investitionen im Ausland

Bayer will über 2 Milliarden Dollar in US-Werk investieren

Bayer plant eine neue Produktionsstätte in Ohio und investiert dafür 2,2 Milliarden Dollar. Was der Konzern sich von dem Standort verspricht.

Für Bayer sind die Vereinigten Staaten laut Konzernchef Bill Anderson seit langem ein wichtiger Produktionsstandort und bedeutendes Innovationszentrum. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Für Bayer sind die Vereinigten Staaten laut Konzernchef Bill Anderson seit langem ein wichtiger Produktionsstandort und bedeutendes Innovationszentrum. (Archivbild)

New Albany (dpa) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar (1,95 Mrd. Euro) in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Dadurch werden in New Albany im US-Bundesstaat Ohio voraussichtlich rund 600 hoch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Dort soll die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Fertig-Arzneimitteln an einem Standort vereint werden.

«Für Bayer sind die Vereinigten Staaten seit langem ein wichtiger Produktionsstandort und bedeutendes Innovationszentrum», sagte Konzernchef Bill Anderson. «Am neuen Standort bringen wir Produktionskompetenz und qualifizierte Fachkräfte zusammen, um Patienten in den Vereinigten Staaten und weltweit mit innovativen, hochwertigen Arzneimitteln zu versorgen.» 

Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als sieben Milliarden Dollar in Pharma-Forschung und -Entwicklung sowie Produktion in den USA investiert.

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