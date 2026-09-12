Bald beginnt die Heizperiode

Behörde: Gasspeicher könnten schon jetzt für Winter reichen

Der Herbst naht, bald brauchen Millionen Haushalte wieder viel mehr Gas für ihre Heizung. Doch Deutschlands Gasspeicher sind nicht allzu voll. Die Bundesnetzagentur teilt die Bedenken nicht.

Blick auf einen Gasspeicher: Deutschlands Gasspeicher sind deutlich leerer als in den Vorjahren. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Blick auf einen Gasspeicher: Deutschlands Gasspeicher sind deutlich leerer als in den Vorjahren.

Bonn (dpa) - Die Bundesnetzagentur ist Bedenken entgegengetreten, dass Deutschlands Gasspeicher in diesem Winter nicht ausreichen könnten für die Gasversorgung. «Wir haben jetzt schon etwas mehr Gas in den Speichern als wir im gesamten letzten Winterhalbjahr aus den Speichern entnommen haben», sagte Behördenchef Klaus Müller der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. «Und in den nächsten Wochen bleibt Zeit für weitere Einspeicherungen.» 

Aktuell sind etwas mehr als 136 Terawattstunden Gas eingespeichert, das sind gut 55 Prozent ihrer Kapazitäten. Im gesamten letzten Winter wurden laut Netzagentur knapp 134 Terawattstunden entnommen. 

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Gasspeicher-Füllstand niedrig. Deswegen sind in den vergangenen Tagen Bedenken geäußert worden, dass die eingespeicherte Gasmenge möglicherweise nicht reicht bis zum Frühjahr. Auch die Möglichkeit von staatlich angeordneten Bestellungen wurde diskutiert - diese sind zwar möglich, dürften aber teuer werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Klaus Müller hält staatliche Eingriffe in den Gasmarkt für eine teure Sache. Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa
Klaus Müller hält staatliche Eingriffe in den Gasmarkt für eine teure Sache.

Gasterminals an den Küsten könnten Abhilfe schaffen 

Der Gasspeicher-Betreiberverband Ines sprach kürzlich von «historisch niedrigen Füllständen» und mahnte andere Regeln an, damit sich das Einspeichern von Gas wieder lohnt. Der Vergleich mit Füllmengen der Vergangenheit ist aber etwas misslich, da es an Deutschlands Küsten inzwischen Schiffsterminals für Flüssigerdgas (LNG) gibt und dadurch Extrakapazitäten recht schnell vom Weltmarkt importiert werden können. Außerdem gibt es noch Pipelines etwa aus Norwegen. 

Auf die Möglichkeit von LNG-Importen wies auch Behördenchef Müller hin: «Die LNG-Terminals haben zurzeit eine Auslastung von etwa 45 Prozent. Da sind ausreichend Kapazitäten, zusätzliches Gas zu importieren.» 

Wie das Bundeswirtschaftsministerium auch ist Müller derzeit nicht für einen staatlichen Eingriff. Vielmehr setzt er auf den freien Markt. «Es ist eine Aufgabe der Händler, die Speicher zu füllen», sagte der Behördenchef und betonte, dass die Händler Lieferverpflichtungen gegenüber Stadtwerken und Industriebetrieben haben. «Diesen Verpflichtungen können sie über Lieferungen über Pipelines, LNG-Importe oder Ausspeicherungen nachkommen.» Die müssten sie erfüllen und sorgten daher vor. «Staatliche Eingriffe wären in jedem Fall teuer», so Müller.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Energie

Netzagentur sieht Gaslage entspannt - keine kälteren Duschen

Die Temperaturen sinken und Deutschland verbraucht mehr Gas als im vergangenen Winter. Doch die Netzagentur ruft Verbraucher nicht mehr zum Runterdrehen der Heizung auf.

06.01.2024

Netzagentur

Gasspeicher zu 90,8 Prozent gefüllt: «Gut gerüstet»

Der Winter hat längst angefangen und die Gasspeicher sind immer noch ziemlich voll. Für die Bundesnetzagentur ist das eine gute Nachricht: «Für die zweite Winterhälfte sind wir gut gerüstet.»

29.12.2023

Energie

Netzagentur: Winter-Gasversorgung gesichert

Die Speicher sind voll, der Umstieg auf viele verschiedene Anbieter ist erfolgt. Kein Grund zur Sorge im Winter also, sagt die Netzagentur - gibt aber dennoch einen Rat.

17.11.2023

Energie

Erdgasspeicher in Deutschland sind randvoll

Als Russland im Sommer 2022 den wichtigsten Gashahn zudrehte, war die Sorge groß, dass im Winter zu wenig Erdgas da sein könnte. Doch so weit kam es nicht. Die Gasspeicher sind mittlerweile erneut randvoll.

06.11.2023

Energie

Bundesnetzagentur: Volle Speicher auch ohne Russland möglich

Die Füllstände von Gasspeichern interessierten früher nur Fachleute. Das änderte sich, als Russland seine Speicher in Deutschland immer leerer laufen ließ. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt.

30.03.2023