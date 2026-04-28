Weniger Alleinverdiener

Bei Paaren gehen häufiger beide arbeiten

Nur noch bei rund jedem vierten Paar verdient einer allein. Das Statistische Bundesamt zeigt, wie sich die Erwerbstätigkeit in Partnerschaften verändert.

In Deutschland sinkt die Zahl der Paare, in denen nur ein Partner erwerbstätig ist. Foto: Hannes P Albert/dpa
In Deutschland sinkt die Zahl der Paare, in denen nur ein Partner erwerbstätig ist.

Wiesbaden (dpa) - In Deutschland sinkt die Zahl der Paare, in denen ein Partner alleine verdient. In der Gruppe von rund 14 Millionen Paaren im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren traf das im vergangenen Jahr noch auf 25,2 Prozent der Paare zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Jahr 2015 waren es noch 32,5 Prozent gewesen. Der zweite Partner war hier jeweils gar nicht oder nur geringfügig erwerbstätig. 

Auch der Anteil der Paare, in denen beide Personen gar nicht oder nur geringfügig arbeiten ist gesunken: von 7,7 auf 6,0 Prozent. In der Folge haben bei immer mehr Paaren beide Partner einen mehr als geringfügigen Job. Diese Gruppe machte 2025 einen Anteil von 68,8 Prozent aus nach 59,8 Prozent im Jahr 2015. In der Zeitspanne ist auch die Gesamtzahl der Erwerbstätigen deutlich gestiegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Knapp 62 Prozent der Paare beim Bildungsniveau auf Augenhöhe
Statistik

Knapp 62 Prozent der Paare beim Bildungsniveau auf Augenhöhe

«Gleich und gleich gesellt sich gern»: Auf welchen Paarkonstellationen in Hessen dies mehr zutrifft – und auf welche weniger.

12.02.2026

Frauen sind in Partnerschaften selten die Hauptverdienerin
Haushaltseinkommen

Frauen sind in Partnerschaften selten die Hauptverdienerin

In Beziehungen steuern Männer oft einen größeren Teil zur Haushaltskasse bei. Ein Grund: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit. An der Einkommensverteilung hat sich seit Jahren kaum etwas geändert.

04.03.2025

Statistik

Erwerbstätigkeit erreicht im vierten Quartal 2023 Rekordwert

Im vierten Quartal 2023 waren 3,62 Millionen Menschen in Hessen erwerbstätig. Laut Statistik ist das ein Rekordwert. Nicht alle Branchen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Zuwächse.

19.03.2024

Arbeitsmarkt

Rekord bei Erwerbstätigkeit - kaum noch Wachstum

Im Schlussquartal 2023 haben sehr viele Menschen in Deutschland für Entgelt gearbeitet. Doch die Zahl der Erwerbstätigen wächst kaum noch.

16.02.2024

Arbeitsmarkt

Erwerbstätigkeit von Müttern steigt an

Familie und Arbeit zu verbinden ist immer noch ein Problem für viele Frauen mit Kindern. Neue Zahlen zur Erwerbstätigkeit von Müttern zeigen einen positiven Trend.

02.10.2023