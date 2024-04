Berufsgenossenschaft warnt vor Lärm auf Baustellen

Berlin (dpa) - Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hat die Beschäftigten auf Baustellen aufgerufen, den eigenen Gehörschutz ernster zu nehmen. Lärmschwerhörigkeit sei die am häufigsten gemeldete Berufskrankheit bei der BG Bau im vergangenen Jahr, teilte die Berufsgenossenschaft in Berlin mit. Die Zahl der jährlich gemeldeten Fälle steige seit 2020 immer weiter an.