Tarifkonflikt Metallindustrie

Bezirke der IG Metall wollen ganztägige Warnstreiks

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie bereitet die IG Metall ganztägige Warnstreiks vor. Die seltene Eskalationsstufe soll Bewegung in die Verhandlungen bringen – was dafür nötig ist.

Greift IG-Metall-Chefin Christiane Benner wie ihr Vorgänger Jörg Hofmann zu ganztägigen Warnstreiks? (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Greift IG-Metall-Chefin Christiane Benner wie ihr Vorgänger Jörg Hofmann zu ganztägigen Warnstreiks? (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie zündet die IG Metall die nächste Eskalationsstufe. Nach Beschlüssen ihrer Tarifkommissionen haben am Mittwoch die Bezirke der Gewerkschaft beim Vorstand beantragt, ganztägige Warnstreiks in einzelnen Betrieben zu genehmigen. Eine entsprechende Entscheidung der Gewerkschaftsspitze ist für diesen Donnerstag geplant und gilt als sicher. 

In Baden-Württemberg kündigte die IG Metall an, dann bereits am Freitag in den dafür vorgesehenen Betrieben mit den Abstimmungen über die Warnstreiks zu beginnen. Einen neuen Verhandlungstermin wird es in Bayern vor Beginn der 24-Stunden-Warnstreiks nicht geben, machte der dortige Bezirk klar. 

Verhandlungen in Sackgasse

Die Arbeitgeber hätten die Verhandlungen mit ihrem bisherigen Kurs in eine Sackgasse geführt, erklärt der Bezirk NRW. «Wir haben Vorschläge gemacht, wie Industriearbeitsplätze gesichert, Standorte gestärkt und Zukunft gestaltet werden können. Die Arbeitgeber haben sie ausgeschlagen. Wer Sicherheit fordert, bekommt von den Arbeitgebern Unsicherheit angeboten», erklärt Bezirksleiter Knut Giesler laut Mitteilung. 

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In dem Tarifkonflikt fordert die IG Metall 5 Prozent mehr Geld für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zudem sollen Jobs und Standorte gesichert werden. Die Arbeitgeber haben eine widerrufbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent mehr angeboten. 

24-Stunden-Warnstreiks erst einmal angewendet

Die ganztägigen Warnstreiks werden auch 24-Stunden-Warnstreiks genannt - unabhängig von den tatsächlichen Schichtzeiten in dem jeweils bestreikten Betrieb. Die Gewerkschaft hat sie 2017 eingeführt, um zwischen kurzen Warnstreiks und unbefristetem Erzwingungsstreik eine Zwischenstufe zu haben. 

Erstmals und bislang zum einzigen Mal wurden die ganztägigen Warnstreiks im Jahr 2018 in der damals hoch ausgelasteten Metall- und Elektroindustrie eingesetzt. Der damalige IG-Metall-Chef Jörg Hofmann nannte sie «die letzte Gelbphase vor der Rotphase eines Flächenstreiks». Danach einigten sich die Parteien auf einen Abschluss: Eine Urabstimmung und unbefristete Streiks wurden nicht mehr ausgerufen. 

Abstimmungen in ausgesuchten Betrieben

Laut Gewerkschaft beteiligten sich damals in etwa 250 Betrieben rund 500.000 Mitglieder, die danach auf Antrag Streikgeld erhielten. In den geplanten Betrieben finden zunächst Abstimmungen statt. Nur bei einer Zustimmung von mindestens 50 Prozent der infrage kommenden Gewerkschaftsmitglieder kann gestreikt werden. 

Das Streikgeld richtet sich für jeden Teilnehmer nach Höhe des Gewerkschaftsbeitrags und Dauer der Mitgliedschaft. Ein Beispiel aus dem Streikgeldrechner der Gewerkschaft: Wer länger als fünf Jahre Mitglied der IG Metall ist, kann bei einem Monatsbruttoeinkommen von 5.000 Euro und dem sich daraus ergebenden Gewerkschaftsbeitrag von 50 Euro auf ein Streikgeld von 700 Euro pro Woche setzen. Darauf werden keine Steuern und Sozialabgaben mehr fällig. Wer unter gleichen Konditionen erst seit drei Monaten in der Gewerkschaft ist, würde 600 Euro in der Woche erhalten.

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