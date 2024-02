BGH verhandelt zu Wohnungseigentümer-Versammlungen

Karlsruhe (dpa) - War es während der Corona-Pandemie erlaubt, eine Vertreterversammlung von Wohnungseigentümern nur schriftlich abzuhalten? Das Landgericht Frankfurt am Main hat Beschlüsse in einem Fall für nichtig erklärt, weil das individuelle Recht eines jeden Wohnungseigentümers auf persönliche Teilnahme an einer Eigentümerversammlung verletzt worden sei. Heute befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mit der Sache. Ob schon ein Urteil gesprochen wird, ist unklar.