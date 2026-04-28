Hilfe in Energiekrise

Bild: Union will neues Entlastungspaket für Autofahrer

Autofahrer und Unternehmen in Deutschland leiden unter den hohen Spritpreisen. Nun stellt die Unionsfraktion im Bundestag neue Hilfen in Aussicht. Mehrere Zielgruppen sollen entlastet werden.

Die Unionsfraktion im Bundestag will ein drittes Entlastungspaket für Autofahrer. (Archivbild) Foto: Lennart Preiss/dpa
Die Unionsfraktion im Bundestag will ein drittes Entlastungspaket für Autofahrer. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Angesichts anhaltend hoher Öl- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein weiteres Entlastungspaket für Autofahrer in Aussicht. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sepp Müller (CDU) sagte der «Bild»-Zeitung (Dienstag): «Hält die Blockade der Straße von Hormus an, sollten wir ein drittes Entlastungspaket auflegen. Im Zentrum stehen dann gezieltere Hilfen für Mittelstand, Logistik und Pendler. Als Taskforce wollen wir dazu konkrete Maßnahmen vorlegen.»

Wie die Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise schreibt, sind gezielte Hilfen für Gering- und Mittelverdiener sowie eine höhere Pendlerpauschale ab Juli im Gespräch. Müller warnte jedoch vor überhöhten Erwartungen. «Zur Wahrheit gehört auch: Eine Preisnormalisierung wird Monate dauern. Dauerhafte Subventionen aus Steuermitteln sind schwer möglich», sagte er der «Bild». 

Bundesregierung und Bundestag hatten wegen des Iran-Kriegs bereits Hilfen für Autofahrer beschlossen, darunter der Tankrabatt, der zum 1. Mai greift.

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