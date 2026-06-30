Ab 1. Juli

Büros zu Wohnraum: Investoren können Fördergeld beantragen

Was wird aus dem ehemaligen Kaufhaus in der Fußgängerzone? Oder aus dem ungenutzten Büroturm in Zeiten von Homeoffice? Die Bundesbauministerin hat da eine Idee.

Bauministerin Verena Hubertz will leere Bürogebäude als neuen Wohnraum aktivieren. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Bauministerin Verena Hubertz will leere Bürogebäude als neuen Wohnraum aktivieren. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Wohnen in umgebauten Büros: Bauherren können ab Mittwoch (1. Juli) bis zu 30.000 Euro Fördergeld pro neuer Wohneinheit in bislang leerstehenden Gewerbeimmobilien beantragen. «Wir stellen 300 Millionen Euro bereit, um ungenutzten Büro- und Gewerbeimmobilien eine zweite Chance zu geben», sagte Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) in Berlin. Die Förderung fließt als Zuschuss, der Deckel liegt bei 300.000 Euro je Investor.

Hubertz hatte das neue Förderprogramm «Gewerbe zu Wohnen» schon im April angekündigt, nun ist es startklar. Es geht um leere Läden und Büros oder auch die alte Dorfgrundschule, wie Hubertz sagte. «Das sind Gebäude, die einmal voller Leben waren, und nun stillstehen, während so viele Menschen nach Wohnraum suchen.» Mehr als zwölf Millionen Quadratmeter Büroflächen stünden leer. Würden sie genutzt, spare dies Ressourcen und bringe neues Leben in die Zentren.

Hubertz informierte sich in Berlin über den Umbau eines Gebäudes im Zentrum, in dem einmal der Berliner Rundfunk untergebracht war und das lange leer stand. Künftig würden hier Menschen zu bezahlbaren Preisen leben können, meinte die SPD-Politikerin.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Potenzial für Tausende Wohnungen

Experten schätzen, dass in leerstehenden Büros Tausende Wohnungen in Metropolen entstehen könnten. Nach früheren Berechnungen des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL) bieten allein ungenutzte Büroflächen das Potenzial für rund 11.000 Wohnungen in den sieben größten Städten. Das Ifo-Institut ging 2024 sogar von bis zu 60.000 möglichen Wohnungen in diesen Großstädten aus. Doch gibt es viele Hürden.

Ifo erklärte, in vielen Fällen rechne sich der Umbau nicht, denn teils müssen die für ganz andere Zwecke entworfenen Flächen sehr aufwendig und teuer umgebaut werden. Dazu kommt, dass die Baukosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind. Zudem sind Bürogebäude nicht immer auch attraktive Wohnorte, etwa, wenn die Anbindung an Schulen, Nahverkehr, Kindergärten, Geschäfte oder Parks fehlt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Digitaler und schneller: Hubertz will Baukosten senken
Neuer Aktionsplan

Digitaler und schneller: Hubertz will Baukosten senken

In Deutschland fehlen rund eine Million Wohnungen, gerade in Städten ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Nun legt die Bauministerin einen Aktionsplan vor. Doch der Kostendruck mit dem Iran-Krieg ist hoch.

19.06.2026

Bauministerin Hubertz hat geheiratet
Leute

Bauministerin Hubertz hat geheiratet

Im Januar ist Verena Hubertz zum ersten Mal Mutter geworden. Nun hat sie standesamtlich geheiratet - und plant schon den nächsten Schritt.

07.06.2026

Neue Wohnungen in leeren Büros: Bund startet Förderprogramm
Gegen Ödnis im Stadtzentrum

Neue Wohnungen in leeren Büros: Bund startet Förderprogramm

In vielen Innenstädten sind nicht mehr alle Büros, Kaufhäuser oder Läden zu vermieten. Gleichzeitig herrscht Wohnungsnot. «Dieser Widerspruch beschäftigt mich», sagt die Bauministerin und reagiert.

01.04.2026

Bauministerin: «Schrottimmobilien» notfalls enteignen
Änderungen im Baurecht

Bauministerin: «Schrottimmobilien» notfalls enteignen

Nach dem «Bauturbo» plant Ministerin Verena Hubertz jetzt umfassendere Änderungen am Baugesetzbuch. Planung und Genehmigung sollen schneller werden. An einer Stelle zieht sie ein «scharfes Schwert».

17.03.2026

Ministerin: Neue Bauförderung wird gut genutzt
Wohnungsbau

Ministerin: Neue Bauförderung wird gut genutzt

Seit Dienstag gibt es wieder Fördergeld für Neubauprojekte mit EH-55-Energiestandard. Wie kommt das an?

19.12.2025