Stromautobahnen

Bund jetzt bei drei von vier Netzbetreibern im Boot

Mehr als 14.000 Kilometer Stromautobahn, Milliardeninvestitionen und neue Eigentümer: Der Bund und drei internationale Investoren wollen das Tennet-Übertragungsnetz fit für die Energiewende machen.

Der Bund ist jetzt Miteigentümer des Übertragungsnetzbetreibes Tennet. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Der Bund ist jetzt Miteigentümer des Übertragungsnetzbetreibes Tennet. (Symbolbild)

Bayreuth/Berlin (dpa) - Deutschland ist jetzt Miteigentümer des Übertragungsnetzbetreibers Tennet Germany. Über die staatliche Förderbank KfW hat der Bund 25,1 Prozent des früheren niederländischen Staatsunternehmens übernommen, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Tennet betreibt mit mehr als 14.000 Trassenkilometern das größte deutsche Stromübertragungsnetz. Es reicht von Schleswig-Holstein bis nach Bayern.

Über die KfW ist der Bund bereits an zwei Übertragungsnetzbetreibern beteiligt, nämlich 50Hertz in Mittel- und Ostdeutschland (20 Prozent) und TransnetBW in Baden-Württemberg (24,95 Prozent). Am vierten Netzbetreiber Amprion hält kein Staatsunternehmen Anteile.

Stromautobahnen transportieren Strom mit Höchstspannung 

Die vier Unternehmen sind für die sogenannten Stromautobahnen zuständig, die Strom über große Entfernungen transportieren. Durch die Leitungen fließt der Strom mit Höchstspannung, also 220.000 oder 380.000 Volt. Vor allem, um mehr Windstrom vom Norden in den Süden zu bringen, wird derzeit das Übertragungsnetz stark ausgebaut. Dies kostet viele Milliarden Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vom Übertragungsnetz ist das viel dichtere Verteilnetz zu unterscheiden, das alle niedrigeren Spannungsebenen umfasst. In Deutschland gibt es 866 Verteilnetzbetreiber.

Andere Investoren wollen 46 Prozent übernehmen

Bereits Ende Juni hatten laut Ministerium die drei anderen Investoren aus Norwegen, den Niederlanden und Singapur ihre Transaktion abgeschlossen. Ihr Anteil soll bis 2029 auf insgesamt 46 Prozent ansteigen. Der übrige Anteil verbleibt bei der niederländischen Tennet Holding.

«Mit dem Transaktionsvollzug sichern wir den Ausbau des Stromübertragungsnetzes als kritische Infrastruktur ab und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland», erklärte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Dass neben der KfW auch drei private Investoren Anteile an Tennet Germany erwerben, sei Ausdruck der Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort. «Mit dieser Eigentümerstruktur ist Tennet für die Zukunft gut aufgestellt.»

Der Vertrag über den Einstieg der KfW bei Tennet war Anfang Februar unterzeichnet worden. Danach mussten noch die EU-Kommission und die Bundesnetzagentur den Einstieg genehmigen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EU: Bund darf bei Stromnetzbetreiber Tennet einsteigen
Fernleitungen

EU: Bund darf bei Stromnetzbetreiber Tennet einsteigen

Windstrom aus dem Norden in den Süden bringen: Deutschland braucht neue Stromleitungen. Der Bund will beim Netzbetreiber Tennet einsteigen.

26.05.2026

Bund steigt bei Stromnetzbetreiber Tennet ein
Fernleitungen

Bund steigt bei Stromnetzbetreiber Tennet ein

Es ist eine strategische Beteiligung: Der Bund übernimmt einen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Tennet Deutschland. Hintergrund ist der Ausbau der Stromnetze.

03.02.2026

Bund kurz vor Einstieg bei Stromnetzbetreiber Tennet
Kritische Infrastruktur

Bund kurz vor Einstieg bei Stromnetzbetreiber Tennet

Der Ausbau der großen Stromnetze spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende - ist aber sehr teuer. Der Bund beteiligt sich nun an einem Netzbetreiber.

12.01.2026

Bund umwirbt private Investoren für Energiewende
Erneuerbare Energien

Bund umwirbt private Investoren für Energiewende

Ob für den Ausbau von Stromnetzen oder den Aufbau eines Wasserstoffnetzes: Die Energiewende ist teuer. Der Wirtschaftsminister umwirbt internationale Investoren.

09.07.2024

Energie

Kauf von Tennet-Stromnetz gescheitert

Lange wurde über den Verkauf eines Stromnetzes an den Bund verhandelt, nun gibt es eine Entscheidung. Sie ist ein Rückschlag für die Bundesregierung. Wie geht es nun weiter?

20.06.2024