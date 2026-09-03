Quartalsbericht

Chemie-Industrie profitiert vom Nahost-Konflikt

Lieferkettenprobleme bei der Konkurrenz und Vorratskäufe sorgen für höhere Umsätze in der deutschen Chemie-Industrie. Doch Branchenvertreter warnen vor zu viel Optimismus.

Die BASF betreibt in Ludwigshafen ein großes Chemie-Werk. (Foto:Archiv) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die BASF betreibt in Ludwigshafen ein großes Chemie-Werk. (Foto:Archiv)

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat infolge des Nahostkonflikts einen Aufschwung erlebt. Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg erstmals seit drei Jahren der Umsatz spürbar um 7,3 Prozent, wie der Branchenverband VCI berichtet. 

Gründe waren eine leicht gestiegene Produktion (+2,4 Prozent zum Vorquartal) und um 5,7 Prozent gestiegene Preise. Diese gehen laut Verband auf kriegsbedingte Lieferkettenprobleme der Konkurrenz aus Asien und dem Nahen Osten zurück. Diese sind stärker als die Europäer auf Transporte durch die Straße von Hormus angewiesen. Zudem hätten viele Kunden angesichts des Irankriegs ihre Lager aufgefüllt. 

Der VCI sieht in der Entwicklung allerdings nur eine Atempause. Die Produktionsanlagen der Unternehmen seien mit 73,2 Prozent weiterhin unterdurchschnittlich ausgelastet und bereits im Juni seien Aufträge und Umsätze wieder zurückgegangen. «Vorratskäufe und geopolitische Verwerfungen sind keine Trendwende. Die alten Probleme haben sich nicht in Luft aufgelöst. Die deutsche Industrie braucht endlich einen konsequenten Kurs für mehr Wettbewerbsfähigkeit», erklärt Verbandspräsident Markus Steilemann. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Prognose: Produktion wird auch 2026 zurückgehen

Für das Gesamtjahr hat der Verband schon vor einigen Wochen seine Produktionsprognose auf einen Rückgang um 1,5 Prozent abgesenkt. Noch zu Jahresbeginn war man von einer Stagnation ausgegangen. Die höheren Erzeugerpreise sollten den Branchenumsatz im Gesamtjahr zu einem Wachstum von 2,5 Prozent tragen, erwartet der Verband. Die weiterhin schwache Auslastung, der hohe Kostendruck und eine verhaltene Industriekonjunktur belasteten die Geschäfte im zweiten Halbjahr weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Chemie leidet unter Auftragsmangel - «hakt an allen Ecken»
Konjunktur

Chemie leidet unter Auftragsmangel - «hakt an allen Ecken»

Teure Energie, Wirtschaftskrise und Preisdruck: Die Chemieindustrie findet keinen Weg aus ihrer Krise, die Beschäftigung sinkt. Die Branche fordert mehr Einsatz von der Bundesregierung.

11.11.2025

Chemie mit Rekord bei Forschung - aber Druck aus Asien groß
Forschungsausgaben

Chemie mit Rekord bei Forschung - aber Druck aus Asien groß

Neue Arzneien, innovative Materialien: Die Chemie- und Pharmabranche gibt so viel Geld für Forschung aus wie nie. Trotzdem zieht die ausländische Konkurrenz vorbei. Gerade eine Region macht Druck.

22.05.2025

Südwest-Chemie schwächelt - Pharmaindustrie besser
Konjunktur

Südwest-Chemie schwächelt - Pharmaindustrie besser

Das Klagen der Branche ist nicht neu, aber wird lauter: Bis zu 15 Prozent der Arbeitszeit wenden Unternehmen für Berichte auf, die sie schreiben müssen. Die Verbände fordern nicht nur hier Änderungen.

19.02.2025

Nach Krisenjahren: Chemie erwartet Mini-Wachstum 2025
Konjunktur

Nach Krisenjahren: Chemie erwartet Mini-Wachstum 2025

Teure Energie und die schwache Konjunktur belasten Deutschlands drittgrößte Industriebranche. Nach schwierigen Jahren soll 2025 etwas besser werden. Die Bäume dürften aber nicht in den Himmel wachsen.

13.12.2024

Industrie

Umsatz in Chemiebranche sinkt

Die energieintensive Chemie hat mit Ukraine-Krieg und Gaskrise schwierige Zeiten erlebt. Nun leidet sie unter der Konjunkturschwäche. Immerhin: Der Branchenverband sieht einzelne Hoffnungszeichen.

15.03.2024