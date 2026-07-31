Handelskonflikt

China äußert «ernste Besorgnis» über US-Handelshürden

Vor dem erwarteten Treffen von Trump und Xi im September verschärfen beide Seiten den Ton. Peking beklagt neue Beschränkungen, Washington pocht auf chinesische Zusagen.

Donald Trump hat einen Besuch von Xi für September angekündigt. Insgesamt könnte es dieses Jahr vier Treffen der beiden Präsidenten geben. Foto: Evan Vucci/Pool Reuters/AP/dpa
Donald Trump hat einen Besuch von Xi für September angekündigt. Insgesamt könnte es dieses Jahr vier Treffen der beiden Präsidenten geben.

Peking/Washington (dpa) - China und die USA haben vor dem erwarteten Treffen ihrer Präsidenten im September ihre Differenzen im Handel deutlich gemacht. Peking beklagte neue amerikanische Beschränkungen, Washington pochte auf die Einhaltung chinesischer Zusagen.

China habe in einem Videogespräch «ernste Besorgnis» über jüngste amerikanische Wirtschafts- und Handelsbeschränkungen geäußert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Vizepremier He Lifeng sprach mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer.

Bessent schrieb auf X, er habe deutlich gemacht, dass er von China die vollständige Einhaltung seiner Zusagen bei Seltenen Erden und amerikanischen Agrarprodukten erwarte. Beide Seiten hätten zudem über gemeinsame Handels- und Investitionsgremien gesprochen. Sie sollen helfen, konkrete Fortschritte zu erzielen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Zölle und Roboter als weitere Streitpunkte

Die USA verhängten zuletzt einen zusätzlichen Zoll von 12,5 Prozent auf die meisten chinesischen Importe. Washington wirft China vor, kein ausreichendes Einfuhrverbot für Produkte aus Zwangsarbeit durchzusetzen. Peking wies die Kritik zurück und bezeichnete das Vorgehen als einseitig und protektionistisch.

Zudem beschränkten die USA die Einfuhr neuer chinesischer humanoider und vierbeiniger Roboter. Washington begründete die Maßnahmen mit Sicherheitsrisiken. China verlangte ihre Rücknahme und drohte mit Gegenmaßnahmen.

Trump war im Mai zu einem Staatsbesuch in China. Für einen Gegenbesuch nannte Trump den 24. September. Peking hat den konkreten Termin bislang nicht bestätigt. Sollten sich beide Präsidenten zudem beim Apec-Gipfel im November in Shenzhen und beim G20-Gipfel im Dezember bei Miami begegnen, könnten sie in diesem Jahr insgesamt viermal zusammentreffen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Treffen mit Reiche: China mahnt Deutschland zu Fairness
Drohender Handelskrieg

Nach Treffen mit Reiche: China mahnt Deutschland zu Fairness

Chinas Handelsminister trifft in Brüssel Bundeswirtschaftsministerin Reiche und EU-Kommissar Sefcovic. Es geht um fairen Handel. Von Deutschland erhofft sich Peking eine bestimmte Rolle in der EU.

02.07.2026

Nach Gipfel mit Trump: China sieht Fortschritte beim Handel
Trump in China

Nach Gipfel mit Trump: China sieht Fortschritte beim Handel

Nach dem Treffen von Trump und Xi bestätigt Peking Fortschritte bei Handels- und Agrarfragen. Auch bei Flugzeugen gibt es Absprachen - doch viele Details bleiben offen.

17.05.2026

China verhängt Handelsbeschränkungen gegen japanische Firmen
Rüstungsbranche im Visier

China verhängt Handelsbeschränkungen gegen japanische Firmen

Peking will den Export sogenannter Dual-Use-Güter an Rüstungsbetriebe in Japan beschränken - und erhöht damit den Druck auf den Rivalen. Was bedeuten die Maßnahmen für betroffene Firmen?

24.02.2026

Staatsmedien: China und USA sprechen in London weiter
Welthandel

Staatsmedien: China und USA sprechen in London weiter

Der erste Verhandlungstag im Handelsstreit zwischen China und den USA ist vorbei. Beide Seiten scheinen im Gespräch bleiben zu wollen.

10.06.2025

USA und China planen erste Gespräche zu Zöllen in Genf
Handelskonflikt

USA und China planen erste Gespräche zu Zöllen in Genf

Die hohen US-Zölle auf Einfuhren auf China und die chinesischen Gegenzölle belasten den Handel. Zur Lösung des Konflikts gibt es nun erste Gespräche auf hoher Ebene.

07.05.2025