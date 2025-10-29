Umfrage

Chipmangel in der Industrie wächst

Setzt sich die Entwicklung fort, ist das Wirtschaftswachstum bedroht, warnt das Münchner Ifo-Institut.

Das Münchner Ifo-Institut berichtet von steigendem Materialmangel in der Industrie. (Archivbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Das Münchner Ifo-Institut berichtet von steigendem Materialmangel in der Industrie. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ifo-Institut: Stimmung in der Autoindustrie noch schlechter
Konjunktur

Ifo-Institut: Stimmung in der Autoindustrie noch schlechter

Fehlende Aufträge, maues Auslandsgeschäft: Ein Ende der Talfahrt im wichtigsten deutschen Industriezweig scheint nicht in Sicht.

09.01.2025

Ifo: Stimmung in Autoindustrie «im Sturzflug»
Konjunktur

Ifo: Stimmung in Autoindustrie «im Sturzflug»

Die für Deutschland wichtige Branche leidet unter Auftragsmangel. Vor allem die Zukunftsaussichten sind düster.

04.09.2024

Ifo-Institut: Exportindustrie schöpft Hoffnung
Außenhandel

Ifo-Institut: Exportindustrie schöpft Hoffnung

Die deutsche Industrie blickt zuversichtlich in die Zukunft - die Ifo-Exporterwartungen steigen. Vor allem zwei Bereiche rechnen mit höheren Exportumsätzen.

25.03.2024

Ifo-Institut: Autoindustrie im Abschwung
Konjunktur

Ifo-Institut: Autoindustrie im Abschwung

Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie ist im Juni eingebrochen. Den kommenden Monaten blicken die Unternehmen weiterhin skeptisch entgegen.

01.12.2023

Lieferengpässe

Ifo: Materialmangel in der Industrie geht weiter zurück

Viele Unternehmen sehen sich weiter in der unerfreulichen Lage, volle Auftragsbücher nicht abarbeiten zu können. Der Grund: Materialengpässe. Doch die Entwicklung stimmt positiv.

11.09.2023