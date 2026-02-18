Fahrplanauskunft

Cyberangriff auf Bahn stört Auskunftssysteme

Der Grund für IT-Störungen bei Bahn-App und Website war eine Cyberattacke. Nach Angaben der Bahn laufen die Systeme wieder.

Die Bahn kämpfte erneut mit einer IT-Störung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Bahn kämpfte erneut mit einer IT-Störung. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Störungen der Auskunfts- und Buchungssysteme der Deutschen Bahn sind nach Unternehmensangaben auf einen Cyberangriff zurückzuführen. Inzwischen stehen die Systeme wieder zur Verfügung, wie die Bahn mitteilte. Über mögliche Urheber des Angriffs machte der Konzern keine Angaben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Schon am Dienstagnachmittag hatte es IT-Schwierigkeiten gegeben. Betroffen waren sowohl die Bahn-App «DB Navigator» als auch die Website bahn.de. Auf beiden Systemen können Kunden üblicherweise unter anderem Fahrplanauskünfte einholen und Fahrkarten buchen. Nachdem die Systeme am Abend wieder «weitgehend stabil» liefen, wie die Bahn mitteilte, gab es am Mittwochmorgen erneut Probleme mit den Systemen.

Bahn: Abwehrmaßnahmen wirkten

«Unsere Abwehrmaßnahmen haben gegriffen, um die Auswirkungen für unsere Kunden zunächst so gering wie möglich zu halten», teilte ein Bahnsprecher mit. Dennoch sei es zu vorübergehenden Einschränkungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen gekommen.

Bei der Attacke handelte es sich nach Angaben der Bahn um einen DDoS-Angriff. Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) ist eine digitale Überlastungsattacke: Dabei schicken tausende gekaperte Computer oder Geräte gleichzeitig so viele Anfragen an eine Website oder eine App wie den «DB Navigator», dass diese in die Knie gehen. Für die Nutzer sieht das so aus, als sei die Seite offline, obwohl sie technisch nicht zerstört wurde. Ziel solcher Angriffe ist es meist, Unternehmen oder Behörden zu erpressen, zu sabotieren oder politisch unter Druck zu setzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Branche will weitere Entlastungen für den Luftverkehr
Flugangebot 2025

Branche will weitere Entlastungen für den Luftverkehr

Der Luftverkehr in Deutschland hinkt laut Branchenverband der europäischen Entwicklung weiter hinterher. Das sei leicht zu ändern.

vor 21 Minuten

Stundenlange Störung bei Kartenzahlungen - kein Cyberangriff
Bargeldloses Bezahlen

Stundenlange Störung bei Kartenzahlungen - kein Cyberangriff

Über Stunden waren Kartenzahlungen in Deutschland gestört - erst am Nachmittag gab es Entwarnung. Das Problem lag bei einem internationalen IT-Dienstleister. Kein Einzelfall.

12.09.2024

Deutsche Bahn: Stromausfall war Ursache der Großstörung
Zugverkehr

Deutsche Bahn: Stromausfall war Ursache der Großstörung

Über Stunden lag der Bahnverkehr um Frankfurt am Samstag fast still. Ein Stromausfall setzte laut Deutscher Bahn eine Fehlerkette in Gang.

10.09.2024

Autokonzern

IT-Störung bei Volkswagen - Mehrere Werke lahmgelegt

Die Ursache ist zunächst nicht bekannt, der Wolfsburger Autobauer hat einen Krisenstab einberufen. Nach einer Cyberattacke von außen sieht es nicht aus. Mehrere Werke können nicht arbeiten.

27.09.2023

Verkehr

Fahrplanauskunft der Bahn vorübergehend gestört

Keine Auskunft unter dieser Adresse: Weder über die Website bahn.de noch über die App DB Navigator waren Verbindungen vorrübergehend abrufbar. Die Störung aber war nicht von langer dauer.

16.05.2023