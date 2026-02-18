Fahrplanauskunft

Wieder Störung bei Bahn-Auskunftssystemen

Eine Reise planen, Fahrkarten kaufen - das machen viele Fahrgäste auf der Website oder in der App der Bahn. Doch die Systeme laufen gerade nicht reibungslos.

Die Bahn kämpft wieder mit einer IT-Störung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Berlin (dpa) - Kunden der Deutschen Bahn sind erneut mit Problemen bei den Auskunfts- und Buchungssystemen konfrontiert. Aufgrund einer IT-Störung könne es seit dem Morgen erneut zu Auswirkungen auf diese Systeme kommen, teilte die Bahn mit. Die IT-Fachleute des Konzerns arbeiten demnach an der Ursachenanalyse und an einer Entstörung.

Schon am Dienstagnachmittag hatte es Schwierigkeiten gegeben. Betroffen waren sowohl die Bahn-App «DB Navigator» als auch die Website bahn.de. Auf beiden Systemen können Kunden üblicherweise unter anderem Fahrplanauskünfte einholen und Fahrkarten buchen.

