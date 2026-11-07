Angriffe auf Bahnprojekte

Cyberattacke auf Brennerbasistunnel-Firma

Unbekannte Täter greifen auf Daten der österreichisch-italienischen Baugesellschaft zu. Auch ein wichtiges Tunnelprojekt zwischen Deutschland und Dänemark war zuletzt von einer IT-Attacke betroffen.

Cyberkriminelle haben nicht nur den Brennertunnel im Visier. (Archivbild) Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa
Cyberkriminelle haben nicht nur den Brennertunnel im Visier. (Archivbild)

Innsbruck/Bozen (dpa) - Die Projektgesellschaft des Brennerbasistunnels zwischen Österreich und Italien ist zum Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die BBT SE, die den Bahntunnel errichtet, teilte mit, dass die unbekannten Täter auf Teile von Daten zugriffen, die aus dem Internet erreichbar waren. Zuvor hatte die «Tiroler Tageszeitung» berichtet.

Durch diese gezielte Attacke von Mitte Oktober seien aber keine Gefahren für den Bau oder späteren Betrieb des 64 Kilometer langen Tunnels entstanden, sagte ein BBT-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Hochsicherheits-Daten seien nicht betroffen. Zu möglichen Tätern und Hintergründen machte der Sprecher keine Angaben. Die Ermittlungen werden von italienischen Behörden geführt, da die BBT ihren Sitz in Bozen hat.

Der Brennerbasistunnel gilt als bedeutendes europäisches Infrastrukturprojekt. Das 11,7 Milliarden Euro teure Bauwerk soll ab 2034 Fahrten zwischen Deutschland und Italien deutlich verkürzen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch Angriff auf deutsch-dänisches Bahntunnel-Projekt

Zuletzt war auch das Fehmarnbelttunnel-Projekt zwischen Deutschland und Dänemark Mitte Oktober von einer Cyberattacke betroffen. Der Angriff auf den Auftragnehmer Femern Link Contractors (FLC) wirkte sich zeitweise auf mehrere IT-Systeme der Baustelle aus, wie die übergeordnete Projektgesellschaft Femern A/S mitteilte.

Dieser rund 18 Kilometer lange Tunnel soll die deutsche Ostseeinsel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden und dadurch die Fahrzeit mit dem Zug zwischen Hamburg und Kopenhagen auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahn bohrt rund 100 Meter tief für riesiges Tunnelprojekt
Fernbahntunnel in Frankfurt

Bahn bohrt rund 100 Meter tief für riesiges Tunnelprojekt

Tief unter Frankfurt ist ein Milliardenprojekt geplant: ein Tunnel und eine Station für Fernzüge. Der Zugverkehr soll damit pünktlicher werden. Die Vorarbeiten sind gerade am Hauptbahnhof sichtbar.

05.11.2025

Daten bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover gestohlen
Autobauer

Daten bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover gestohlen

Vergangene Woche wurde der britische Autobauer Opfer eines Cyberangriffs. Nun steht fest: Bei der Attacke wurden einige Daten gestohlen.

10.09.2025

Weitere Verzögerung bei Brenner-Zulauftrasse wegen Neuwahl
Neuer Stolperstein

Weitere Verzögerung bei Brenner-Zulauftrasse wegen Neuwahl

Beim Ausbau von Bahnstrecken in Deutschland vergehen von der Idee bis zur Eröffnung üblicherweise Jahrzehnte - und das liegt oft an der Politik, nicht an der Verwaltung. Ein Paradebeispiel in Bayern.

27.12.2024

Internet

IT-Firmen nach Cyberattacke in NRW: Bürger-Daten sicher

Experten sehen nach einer Cyberattacke auf Südwestfalen-IT mit über 70 betroffenen Städten und Kreisen keine Hinweise auf einen Daten-Diebstahl.

26.01.2024

Infrastrukturprojekt

Projekt «Neue Seidenstraße»: Italien sagt arrivederci

Auf die Mitwirkung Italiens im Megaprojekt für eine «Neue Seidenstraße» war China stolz. Nun verkündet Rom jedoch seinen Ausstieg. Zugleich will man Peking aber auch nicht allzu sehr verärgern.

06.12.2023