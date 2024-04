Dax stabil - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Donnerstag zum Handelsstart kaum bewegt. Anleger warten ab, denn am Freitag steht der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März auf der Agenda.

Am Dienstag nach Ostern war das deutsche Börsenbarometer noch bis auf 18.567 Zähler und damit ein Rekordhoch geklettert, bevor im Sog einer schwächeren Wall Street Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Mittwoch folgte eine leichte Erholung, da sich die Inflation in der Eurozone im März überraschend stark abgeschwächt hatte und damit den Hoffnungen auf eine erste Leitzinssenkung im Juni frischen Auftrieb gab.