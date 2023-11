Dax startet mit leichtem Plus

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Am Vormittag stieg der deutsche Leitindex um 0,21 Prozent auf 15.934,88 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank hingegen um 0,47 Prozent auf 26.271,79 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.