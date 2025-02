Dax überspringt erstmals Marke von 22.000 Punkten

Frankfurt (dpa) - Unbeeindruckt von den Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump ist der Dax erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 22.000 Punkten gesprungen. Der deutsche Leitindex kletterte zeitweise auf mehr als 22.003 Punkte, gab dann aber wieder etwas nach. Erst am 20. Januar hatte der Dax die Marke von 21.000 Punkten geknackt, am 3. Dezember vergangenen Jahres die von 20.000 Zählern.