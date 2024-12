Dax knackt nächsten Rekord - erstmals über 20.000 Punkten

Frankfurt/Main (dpa) - Rekorde und kein Ende: Die Aussicht auf sinkende Zinsen und Rückenwind von den US-Börsen nach dem Wahlsieg von Donald Trump haben den Dax erstmals über die Marke von 20.000 Punkten getrieben. Während die deutsche Wirtschaft in der Krise steckt, jubeln Anleger. Auch der Goldpreis und die Kryptowährung Bitcoin notieren nah an ihren Höchstständen. Was sind die Gründe für die Börseneuphorie? Und wie sind die Aussichten?