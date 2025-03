Goldpreis knackt Rekordmarke von 3.000 US-Dollar

London (dpa) - Der Goldpreis hat seinen Höhenflug fortgesetzt und die Rekordmarke von 3.000 US-Dollar geknackt. Geopolitische Risiken und ein eskalierender Zollstreit sorgen für eine hohe Nachfrage nach dem sicheren Anlagehafen Gold. Am Freitagvormittag stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 3.001,20 Dollar und damit so hoch wie noch nie.