Mobilitätskosten

Der Tankrabatt ist vorbei und billiger Sprit selten

Seit Mitternacht ist die Steuerermäßigung vorbei. Meist ist Kraftstoff bereits wieder deutlich teurer. Weil die Preise nur mittags erhöht werden dürfen, gibt es aber teilweise noch günstigen Sprit.

Ein kleines bisschen Tankrabatt ist vereinzelt noch zu haben. (Symbolbild) Foto: Alain Jocard/AFP/dpa
Ein kleines bisschen Tankrabatt ist vereinzelt noch zu haben. (Symbolbild)

München (dpa) - Der Tankrabatt ist vorbei und wirkt vereinzelt noch immer. An den meisten Tankstellen sind die Preise inzwischen wieder deutlich höher als zuletzt, wie aus den Portalen von ADAC und Tankerkönig zu sehen ist. Vereinzelt gibt es aber noch Angebote mit günstigerem Sprit. 

Hintergrund ist die Tatsache, dass der Steuerrabatt in Höhe von 16,7 Cent pro Liter für an die Tankstellen gelieferten Kraftstoff zwar seit Mitternacht Geschichte ist, Preiserhöhungen aber nur mittags erlaubt sind. Offensichtlich haben viele Tankstellen die Preise bereits am Dienstagmittag besonders stark erhöht oder danach weniger stark gesenkt als zuletzt üblich. Darauf hatten auch Daten des ADAC vom Mittag und frühen Nachmittag des Dienstags hingewiesen. 

Insgesamt zeigten sich am Mittwochmorgen bereits an vielen Tankstellen deutlich höhere Preise als zuletzt, obwohl der Morgen im typischen Tagesverlauf eigentlich zu den günstigen Zeiten gehört. Für Superbenzin der Sorte E10 und Diesel wurden in großen Städten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt oder Stuttgart in der Regel Preise über 1,90 Euro pro Liter verlangt, teilweise auch mehr als 2 Euro. Teilweise fanden sich aber auch noch Angebote unter 1,90, vereinzelt und vor allem bei Diesel auch unter 1,80 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spritpreise ziehen vor Ende des Tankrabatts deutlich an
Autokosten

Spritpreise ziehen vor Ende des Tankrabatts deutlich an

Noch bis Mitternacht gilt die Steuerermäßigung. Am Mittag davor springen die Preise stark. Die Unterschiede zwischen den Tankstellen sind ungewöhnlich groß. Teilweise gab es Schlangen beim Tanken.

30.06.2026

Ifo: Tankrabatt wurde bei Diesel zu wenig weitergegeben
Mobilitätskosten

Ifo: Tankrabatt wurde bei Diesel zu wenig weitergegeben

Auch wenn die Maßnahme in der Nacht zum Mittwoch ausläuft, erwarten die freien Tankstellen erst am folgenden Mittag das Ende ihrer Wirkung. Die Preise sind zuletzt gestiegen.

29.06.2026

Ifo und ADAC: Tankrabatt wird nur teilweise weitergegeben
Mobilitätskosten

Ifo und ADAC: Tankrabatt wird nur teilweise weitergegeben

Kommt die Steuersenkung um 16,7 Cent vollständig an den Zapfsäulen an? Ifo und der ADAC sagen nein - die Mineralölindustrie widerspricht und das Kartellamt braucht mehr Zeit.

05.05.2026

Der Tankrabatt kommt – was man wissen muss
Folgen des Iran-Krieges

Der Tankrabatt kommt – was man wissen muss

Morgen sinken die Steuern auf Benzin und Diesel. Wird Sprit sofort billiger? Wird er knapp? Wer bezahlt? Und lohnt es sich, noch in der Nacht zu tanken?

30.04.2026

Sprit vor Inkrafttreten der Preisbremse teurer
Tankstellen

Sprit vor Inkrafttreten der Preisbremse teurer

Ab diesem Mittwoch sollen den Mineralölkonzernen Preiserhöhungen an den Tankstellen per Gesetzesänderung schwerer gemacht werden. Zuvor wird der Kraftstoff erst einmal teurer.

31.03.2026