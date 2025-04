Deutsche Bahn will besser über Störungen informieren

Berlin (dpa) - Gleiswechsel, Ausfall eines Halts, Verspätung - die Deutsche Bahn will ihre Fahrgäste über Ärgernisse wie diese besser informieren. Bei einer stabilen betrieblichen Lage bewerteten die Fahrgäste die Kundeninformation mit der Schulnote zwei plus, sagte die Bahn-Vorständin für Digitalisierung und Technik, Daniela Gerd tom Markotten, in Berlin.