Störungen bremsen S-Bahn-Verkehr aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gleich mehrere Störungen haben den S-Bahnverkehr in Frankfurt im morgendlichen Berufsverkehr ausgebremst. Betroffen waren zwischenzeitlich fast alle Linien der S-Bahn Rhein-Main, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund waren demnach zwei Signalstörungen - eine in Offenbach und eine in Frankfurt-Rödelheim. Hinzu kam ein Notarzteinsatz, der den Verkehr ebenfalls verzögerte. Züge hatten Verspätung, wurden umgeleitet oder fielen aus.