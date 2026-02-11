Aktienhandel und mehr

Deutsche Börse mit Rekordergebnis

Dividende steigt, Milliarden-Übernahme geplant: Warum die Deutsche Börse trotz Zinsflaute und schwankender Märkte ein Rekordjahr feiert.

Geschäfte außerhalb der Aktienmärkte stabilisieren die Deutsche Börse. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Geschäfte außerhalb der Aktienmärkte stabilisieren die Deutsche Börse. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarktprodukte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. Die Prognose für das neue Jahr bekräftigte der Konzern und erwartet weiter organisches Wachstum. «Durch starkes strukturelles Wachstum haben wir den Gegenwind aus Zinsumfeld, geringer Volatilität und Währungseffekten mehr als ausgeglichen», sagte Konzernchef Stephan Leithner zu den Zahlen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige Ergebnis der eigenen Finanzmittelverwaltung (Treasury) seien um neun Prozent auf 5,2 Milliarden Euro geklettert, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwochabend in Frankfurt mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um drei Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, ohne das Treasury-Ergebnis wuchs der operative Gewinn um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Damit wurden die Erwartungen der Experten erfüllt.

Unterm Strich 2,1 Milliarden Euro verdient

Unter dem Strich verdiente die Deutsche Börse 2,1 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Dividende soll um 20 Cent auf 4,20 Euro steigen. «Die Gesamtausschüttung inklusive Aktienrückkäufe wird den Wert des letzten Jahres übertreffen und auf einen neuen Rekord von 1,3 Milliarden Euro steigen», sagte Finanzvorstand Jens Schulte. Zudem wurden die Prognose für das laufende Jahr bestätigt.

Die Deutsche Börse baut seit einiger Zeit ihr Geschäft außerhalb der Aktienmärkte stark aus, um unabhängiger von den Schwankungen dort zu werden. Im Januar hatte der Betreiber von Handelsplattformen und Abwicklungssystemen angekündigt, die Fondsplattform Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro kaufen zu wollen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Börse mit Rekordergebnis - Gewinn legt deutlich zu
Börse

Deutsche Börse mit Rekordergebnis - Gewinn legt deutlich zu

Der Dax kletterte am Dienstag erstmals über 22.000 Punkte. Aus Frankfurt kommen noch weitere positive Nachrichten: 2024 lief für die Deutsche Börse erfolgreich.

11.02.2025

Weiteres Rekordjahr? Deutsche Börse legt Bilanz vor
Jahresbilanz

Weiteres Rekordjahr? Deutsche Börse legt Bilanz vor

Nach den jüngsten Quartalszahlen hat der Vorstand die Erwartungen an 2024 nochmals nach oben geschraubt. Nun legt der neue Vorstandschef Stephan Leithner die Bilanz für das vergangene Jahr vor.

11.02.2025

Finanzkonzern

Deutsche Börse strebt weiteres Rekordjahr an

Die Deutsche Börse hat 2023 so viel verdient wie nie. Der scheidende Konzernchef Theodor Weimer will im laufenden Jahr noch einen draufsetzen.

08.02.2024

Jahreszahlen

Deutsche Börse strebt weiteres Rekordjahr an

Die Deutsche Börse hat 2023 so viel verdient wie nie. Der scheidende Konzernchef Theodor Weimer will im laufenden Jahr noch einen draufsetzen.

08.02.2024

Finanzmarkt

Deutsche Börse zuversichtlich zu geplanter Simcorp-Übernahme

11.05.2023