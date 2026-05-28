Statistisches Bundesamt

Deutsche Reallöhne wachsen weiter

Löhne steigen schneller als Preise: Arbeitnehmer in Deutschland können sich über mehr Kaufkraft freuen. Doch Experten warnen vor möglichen Risiken durch aktuelle Krisen.

Die Reallöhne in Deutschland steigen seit drei Jahren. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Die Reallöhne in Deutschland steigen seit drei Jahren. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Zum Jahresbeginn sind in Deutschland die Löhne erneut schneller gestiegen als die Verbraucherpreise. Daraus ergibt sich im ersten Quartal 2026 eine Steigerung der Reallöhne um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 

Hohe Lohnsteigerungen und eine moderate Inflation steigern die Kaufkraft der Arbeitnehmer. Diese Entwicklung dauert seit drei Jahren kontinuierlich an, nachdem die Phase der Hochinflation in der Folge des Ukraine-Kriegs überwunden war. Zuletzt war im ersten Quartal 2023 ein Reallohnverlust registriert worden.

Unter dem Strich Stagnation

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach Einschätzung des Entgeltexperten Malte Lübker von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung könnte sich die Entwicklung im Zuge des Iran-Kriegs wieder umkehren. Das sei besonders bitter, weil die Reallöhne schon in der ersten Hälfte der 2020er Jahre unter dem Strich stagniert hätten.

Für das Startquartal dieses Jahres registrierten die Statistiker eine Steigerung der Nominallöhne um 4,1 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent. Daraus ergibt sich die Reallohnsteigerung von 1,8 Prozent, die damit etwas niedriger ausfällt als im Vorquartal mit 1,9 Prozent. 

Höherer Mindestlohn wirkt sich aus

Überdurchschnittliche Lohnsteigerungen gab es im Bergbau (+6,9 Prozent), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+6,5 Prozent) und bei der Energieversorgung (+5,9 Prozent). Am Bau (+2,9 Prozent) und im Öffentlichen Dienst (+0,1 Prozent) fielen die Steigerungen unterdurchschnittlich aus.

Die Erhöhung des Stundenmindestlohns auf 13,90 Euro zum Jahresbeginn kommt vor allem Geringverdienern zugute. Das unterste Fünftel der Vollzeitbeschäftigten verzeichnete ein Nominallohnwachstum von 7,0 Prozent, während das oberste Fünftel 3,5 Prozent mehr hatte. Auszubildende legten um 6,8 Prozent zu – hauptsächlich wegen der Erhöhung der Mindestausbildungsvergütung auf 724 Euro im Januar. Geringfügig Beschäftigte verdienten 4,4 Prozent mehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Kaufkraft für Arbeitnehmer – Reallöhne legen weiter zu
Löhne

Mehr Kaufkraft für Arbeitnehmer – Reallöhne legen weiter zu

Die Verdienste sind in Hessen stärker gestiegen als die Preise. Um wie viel? Wie sieht die längerfristige Entwicklung aus?

27.02.2026

Mehr Kaufkraft: Reallöhne gleichen Verluste der Vorjahre aus
Statistisches Bundesamt

Mehr Kaufkraft: Reallöhne gleichen Verluste der Vorjahre aus

Seit mehr als zwei Jahren steigen in Deutschland die Löhne schneller als die Inflation. Doch die Kaufkraftverluste aus den Vorjahren sind hartnäckig.

28.11.2025

Reallöhne im ersten Quartal gestiegen
Zum achten Mal in Folge

Reallöhne im ersten Quartal gestiegen

Steigende Löhne und zurückgehende Inflation: Unter dem Strich können sich viele Menschen mehr leisten. Allerdings fällt das Lohnplus nicht mehr ganz so stark aus.

05.06.2025

Preise in der EU steigen schneller als die Löhne
Sinkende Kaufkraft

Preise in der EU steigen schneller als die Löhne

Trotz zum Teil spürbarer Lohnerhöhungen haben die meisten Arbeitnehmer in Europa real weniger in der Tasche. Denn die Preise steigen noch schneller.

01.07.2024

Einkommen

Kaufkraft am Wendepunkt? Reallöhne erstmals wieder gestiegen

Während Corona-Pandemie und Inflation haben die meisten Menschen ihre Jobs behalten. Doch das verdiente Geld verlor immer mehr seine Kaufkraft. Das könnte nun ein Ende nehmen.

29.08.2023