Beihilferecht

Deutschland darf saubere Technologien mit Milliarden fördern

Mit öffentlichem Geld will Deutschland den Ausbau sauberer Technologien vorantreiben. Aus Brüssel kommt nun grünes Licht für eine Milliardenförderung für Unternehmen im Bundesgebiet.

Die nun genehmigte Unterstützung bis Ende 2030 kann Unternehmen im gesamten Bundesgebiet gewährt werden. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Die nun genehmigte Unterstützung bis Ende 2030 kann Unternehmen im gesamten Bundesgebiet gewährt werden. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Um den Ausbau sauberer Technologien voranzutreiben, darf Deutschland seine Industrie mit drei Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission genehmigte eine entsprechende staatliche Beihilfe zur Förderung entsprechender strategischer Investitionen, wie die Behörde in Brüssel mitteilte. Die Maßnahme stehe im Einklang mit den Beihilferegeln der EU und werde den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft unterstützen, so die Kommission weiter.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mit der Maßnahme sollen Investitionen gefördert werden können, mit denen neue Produktionskapazitäten für klimafreundliche Technologien aufgebaut werden. Dazu zählen auch deren wichtigste Komponenten sowie die Nutzung von recycelten Rohstoffen. Außerdem unterstützt das Vorhaben die Gewinnung und das Recycling dafür benötigter wichtiger Rohstoffe.

Die Beihilfen sollen in Form von Zuschüssen und steuerlichen Vergünstigungen, Zinszuschüssen für neue Darlehen oder Garantien für neue Darlehen gewährt werden. Die Unterstützung kann Kommissionsangaben zufolge bis zum 31. Dezember 2030 gewährt werden und steht Unternehmen im gesamten Bundesgebiet offen.

Bis 2030 will die EU 40 Prozent ihres Bedarfs an sauberen Technologien selbst produzieren. Bis 2050 will die Staatengemeinschaft klimaneutral sein.

In der EU müssen staatliche Beihilfen in der Regel von der Kommission genehmigt werden, um faire Wettbewerbsbedingungen zwischen großen, finanzstarken Mitgliedstaaten und kleineren zu gewährleisten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutschland darf Lkw-Ladepunkte mit 1,6 Milliarden fördern
Straßenverkehr

Deutschland darf Lkw-Ladepunkte mit 1,6 Milliarden fördern

Nur ein Bruchteil der deutschen Lastwagen fährt elektrisch. Mit einer Milliardenförderung und neuen Gebühren will die Bundesregierung elektrische schwere Nutzfahrzeuge attraktiver machen.

17.12.2025

EU-Kommission gibt 4,6 Milliarden für grüne Technologien
Transformation der Wirtschaft

EU-Kommission gibt 4,6 Milliarden für grüne Technologien

Von Batterien für E-Autos bis Wasserstoff: Klimaneutrale Technologien sollen in Europa weiter vorangetrieben werden. Die EU-Kommission stellt nun mehr als vier Milliarden zur Verfügung.

03.12.2024

Chip-Fabrik: EU genehmigt fünf Milliarden deutsche Beihilfe
Chip-Herstellung Dresden

Chip-Fabrik: EU genehmigt fünf Milliarden deutsche Beihilfe

Die EU gibt grünes Licht für das Großprojekt in Dresden und genehmigt die deutsche Beihilfe für den Bau der Halbleiterfabrik. Bundeswirtschaftsminister Habeck verspricht Tempo auch von Deutschland.

20.08.2024

Beihilfe für Öl-Pipeline nach Schwedt hängt in Brüssel fest
Energie

Beihilfe für Öl-Pipeline nach Schwedt hängt in Brüssel fest

Nach dem Importstopp für russisches Öl braucht PCK in Nordbrandenburg neue Bezugsquellen. Eine Röhre vom Hafen Rostock soll mit Geld vom Bund ertüchtigt werden. Aber der Plan hat einen Haken.

22.03.2024

Energiewende

Unternehmen winkt neue Klimaschutz-Milliardenförderung

Neue Technologien sollen helfen bei klimafreundlicheren Produktionsweisen. Doch die nötigen Investitionen können teuer und riskant sein für Unternehmen. Minister Habeck will, dass der Staat in die Bresche springt.

05.06.2023