Kosten gestiegen

DHL erhöht zum Jahreswechsel zahlreiche Paketpreise

Wer seine Versandgebühren in einer Postfiliale bezahlt, muss ab Januar mehr hinlegen. Günstiger als bisher wird dagegen der Versand an Packstationen.

DHL erhöht zum Jahreswechsel die Preise für zahlreiche Pakete. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
DHL erhöht zum Jahreswechsel die Preise für zahlreiche Pakete. (Archivbild)

Bonn (dpa) - Der Logistikkonzern DHL erhöht zum neuen Jahr zahlreiche Paketpreise. Wie das Unternehmen in Bonn mitteilte, kostet etwa der deutschlandweite Versand von kleinen Päckchen der Größe S von Januar an bei Aufgabe in einer Postfiliale 5,19 Euro - ein Euro mehr als bisher. Wird das Porto vorher online gekauft, ist es günstiger (4,49 Euro). Wer solch ein Päckchen an eine Packstation sendet, zahlt erneut weniger, nämlich 4,29 Euro.

Die Preiserhöhungen seien notwendig wegen gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation, begründete DHL die Anhebungen. Auch werde damit die flächendeckende Versorgung in Deutschland sichergestellt. Die Bundesnetzagentur muss die neuen Paketpreise noch genehmigen. DHL ist in Deutschland Marktführer unter den Paketdiensten. Konkurrenten sind etwa Hermes, UPS, DPD oder GLS.

Bei Online-Frankierung bleiben DHL-Päckchen der Größe M sowie Pakete bis 2 oder 5 Kilogramm so teuer wie bisher. Auch dort gibt es Vergünstigungen für die Sendung an Packstationen. Die Frankierung von Paketen bis 2 Kilogramm kann jetzt auch in der Filiale erfolgen. In jedem Fall teurer wird der nationale Versand von Paketen bis 10, 20 oder 31,5 Kilogramm. 10-Kilo-Pakete kosten anstatt 18,99 Euro dann 19,99 Euro online und 20,99 Euro bei Filialbezahlung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Schließung von Postfiliale - Wo Birkenauer jetzt ihre Päckchen bekommen
Paketshop

Nach Schließung von Postfiliale - Wo Birkenauer jetzt ihre Päckchen bekommen

Jahrzehntelang war die Bahnhofstraße die Adresse für Briefe und Pakete. Nun zieht der Postservice um – mit besseren Zeiten, aber einem Haken.

18.06.2026

DHL erhöht Preise für bestimmte Paket-Sendungen
Pakete

DHL erhöht Preise für bestimmte Paket-Sendungen

Am deutschen Paketmarkt ist DHL Marktführer. Die Preise für Briefe und Pakete sind in den vergangenen Jahren schrittweise teurer geworden. Nun ist es bei bestimmten Sendungsarten mal wieder so weit.

02.06.2025

Briefe und Pakete

Sieben Orte in Hessen ohne vorgeschriebene Postfiliale

Wo ist die nächste Postfiliale? Einer staatlichen Regel zufolge darf sie nicht allzu weit weg sein. Diese Regel macht der Post zu schaffen, auch in Hessen.

09.09.2024

Briefe und Pakete

141 Orte haben keine Postfiliale, obwohl es eine geben muss

Wo ist die nächste Postfiliale? Einer staatlichen Regel zufolge darf sie nicht allzu weit weg sein. Diese Regel macht der Post zu schaffen, und so heißt es mancherorts in Deutschland: Pech gehabt.

09.09.2024

Zwei neue DHL-Packstationen für Mörlenbach und Rimbach
Mörlenbach/Rimbach

Zwei neue DHL-Packstationen für Mörlenbach und Rimbach

Die Deutsche Post bietet in Mörlenbach und Rimbach neue Packstationen an. Wo sich die Stationen befinden.

05.09.2024