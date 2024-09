Die Deutsche Post hat zwei neue DHL-Packstationen im Odenwald in Betrieb genommen. Eine in Mörlenbach in der Straße Groß-Breitenbach 4 (bei der Aldi Süd-Filiale) und die zweite in Rimbach in der Staatsstraße 38. Das Besondere: beide Stationen laufen mit Solarstrom. Die neuen Packstationen stehen ab sofort zur Verfügung.