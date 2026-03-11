Konjunktur

DIW: Iran-Krieg trifft Wirtschaft wenig - aber treibt Preise

Mit dem Anstieg der Ölpreise wachsen die Sorgen um die Konjunktur in Deutschland. Das Institut der deutschen Wirtschaft ist eher zuversichtlich. Für Verbraucher gibt es aber eine schlechte Nachricht.

Mit dem Anstieg des Ölpreises drohen negative Folgen für die deutsche Wirtschaft (Archivbild) Foto: Nic Coury/AP/dpa
Mit dem Anstieg des Ölpreises drohen negative Folgen für die deutsche Wirtschaft (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Iran-Krieg dürfte nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung die Konjunktur hierzulande nur leicht belasten. Die Verbraucherpreise könnten jedoch deutlich anziehen, prognostiziert das DIW in Berlin.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Unter der Annahme, dass der stärkste Preisschub vorbei ist und die Öl‑ und Gaspreise dieses Jahr nur moderat steigen, dürften sie die Inflation um 0,4 Prozentpunkte erhöhen und das Wachstum um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte dämpfen. «Insgesamt wird die Erholung der deutschen Wirtschaft damit zwar gebremst, aber nicht gestoppt», schreibt das DIW. Das wahrscheinliche Szenario sei, dass die Energiepreise nicht dauerhaft steigen, sagte Präsident Marcel Fratzscher.

Der jüngste Anstieg der Öl- und Gaspreise falle deutlich geringer aus als während der Energiekrise 2022 und 2023 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, erklärt das DIW weiter. «Deutschland ist heute weniger von fossiler Energie aus der Golfregion abhängig als damals von Gas und Öl aus Russland.» 

Höhere Inflation erwartet

Die deutsche Wirtschaft, die 2025 nur minimal gewachsen war, soll nach DIW-Prognose dieses Jahr um 1,0 Prozent zulegen - getragen von den Staatsausgaben für Infrastruktur und Rüstung. Für 2027 erwarten die Ökonomen ein Plus von 1,4 Prozent.

Größere Spuren dürfte der Iran-Krieg laut DIW bei der Inflation hinterlassen. Sie soll auf 2,4 Prozent im laufenden Jahr anziehen und auf 2,3 Prozent 2027. Im vergangenen Jahr lag die Teuerung im Schnitt bei 2,2 Prozent.

Zu Wochenbeginn waren die Preise für Brent-Rohöl auf fast 120 Dollar je Fass gestiegen, bevor die Preise nachgaben. Der Gaspreis an den Börsen hat sich laut DIW zudem fast verdoppelt. Bisher hatten Ökonomen erwartet, dass die Inflation dieses Jahr bei etwas über zwei Prozent liegen wird.

Dem stellt das DIW ein Negativszenario entgegen, dass der Iran-Krieg weiter eskaliert und die Energiepreise um gut die Hälfte binnen zwei Quartalen anziehen. Hier müsse die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen, was die Wirtschaft bremse. Unterm Strich würde die Inflationsrate 2026 dann auf 2,8 Prozent steigen und die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozentpunkte zum Basisszenario sinken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was der Krieg für Verbraucher und Wirtschaft bedeutet
Preise und Konjunktur

Was der Krieg für Verbraucher und Wirtschaft bedeutet

Tanken und Heizen werden deutlich teurer, Aktien geben nach, und der Ölpreis könnte die Konjunktur belasten. Es gibt aber auch hoffnungsvolle Stimmen.

03.03.2026

Iran-Krieg trifft Deutschland: Sprit und Gas deutlich teurer
Folgen für die Wirtschaft

Iran-Krieg trifft Deutschland: Sprit und Gas deutlich teurer

Der Irankonflikt hat Folgen für Verbraucher und Wirtschaft - von steigenden Kosten für Heizen und Tanken über sinkende Aktienkurse bis Sorgen um die Konjunktur. Viel hängt von der Dauer des Kriegs ab.

02.03.2026

Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen
Energiepreise

Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen

Der Konflikt macht sich an den Zapfsäulen bemerkbar. Nach Hochs am Sonntag legen die Preise am Montag weiter zu. Beim Heizöl fällt der Sprung noch deutlicher aus.

02.03.2026

Deutsche Wirtschaft schrumpft wieder - Erholung bleibt aus
Verbraucherpreise ziehen an

Deutsche Wirtschaft schrumpft wieder - Erholung bleibt aus

Die Konjunktur läuft im zweiten Quartal noch schlechter als erwartet. Und damit nicht genug: Wieder stärker steigende Verbraucherpreise könnten den Konsum der Bürger schwächen.

30.07.2024

DIW: Deutsche Wirtschaft berappelt sich langsam
Konjunktur

DIW: Deutsche Wirtschaft berappelt sich langsam

Nach der Rezession 2023 sehen auch die Wirtschaftsforscher des DIW ein Ende der Konjunktur-Schwäche. Treibende Kraft für einen Aufschwung dürfte der private Konsum sein, sagen die Experten voraus.

14.06.2024