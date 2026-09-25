Luftfahrt

Eigner Attestor übernimmt Condor komplett - Staat steigt aus

Der Mehrheitseigner Attestor übernimmt alle Anteile an Condor. Der Bund und das Land Hessen ziehen sich zurück. Staatshilfen aus früheren Krisenjahren sind vorzeitig zurückbezahlt.

Bei Condor zieht der Mehrheitseigner Attestor eine Kaufoption und übernimmt alle Anteil bis Sommer 2027. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Bei Condor zieht der Mehrheitseigner Attestor eine Kaufoption und übernimmt alle Anteil bis Sommer 2027. (Archivbild)

Frankfurt (dpa) - Beim Ferienflieger Condor zieht sich der deutsche Staat zurück. Der Mehrheitseigner Attestor übernimmt Ende August 2027 die verbliebenen Anteile von 49 Prozent, die bisher über die SG Luftfahrtgesellschaft im Auftrag des Bundes und des Landes Hessen gehalten werden. Attestor ziehe dafür eine Kaufoption, die bereits beim Einstieg des Finanzinvestors im Jahr 2021 vereinbart wurde, teilte Condor in Frankfurt mit. «Der Vollzug der Übernahme (Closing) ist zum Stichtag 31. August 2027 geplant.» 

Nach der Insolvenz des damaligen Mutterkonzerns Thomas Cook und den Folgen der Corona-Pandemie waren der Bund und das Land Hessen inmitten der Krise eingesprungen. Die Staatshilfen hat Condor im Frühjahr 2026 vorzeitig zurückgezahlt. Weitere Angaben, etwa zu finanziellen Details, wurden nicht gemacht. 

Die Airline hatte in den vergangenen Jahren ihre Langstreckenflotte erneuert, baut ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte aus und entwickelt ihr Städteflugnetz als Zubringer für das Drehkreuz Frankfurt weiter. Eigene Zubringer sind für Condor wichtig, da Lufthansa den bisherigen Zubringervertrag gekündigt hat.

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Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus

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