Elektroauto-Förderung? Scholz verweist auf Brüssel

Krise in der Autoindustrie

2.900 Jobs weniger: Ford zückt schon wieder den Rotstift

Seit kurzem sind viele Ford-Beschäftigte in Kurzarbeit, weil die Nachfrage nach E-Autos so schwach ist. Nun verkündet das Management die nächste Hiobsbotschaft für die Beschäftigten in Köln.