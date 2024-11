Ford-Betriebsrat: Es gehen 2000 Beschäftigte in Kurzarbeit

Köln (dpa) - Von der Kurzarbeit beim Autobauer Ford sind rund 2000 Beschäftigte betroffen. Das sagte der Betriebsratschef von Ford Deutschland, Benjamin Gruschka, der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Die Nachricht von dieser Maßnahme war bereits am Dienstagabend öffentlich geworden, der genaue Umfang aber zunächst unklar gewesen. Ford hat in Köln rund 13.000 Beschäftigte.