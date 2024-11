Ford-Jobabbau: Betriebsrat bangt um Zukunft des Standorts

Köln (dpa) - Mit den drastischen Jobabbau-Plänen des Ford-Managements sieht der Betriebsrat die Zukunft des US-Autobauers in Deutschland in Gefahr. «Das ist eine massive Standortgefährdung», sagte der Ford-Deutschland-Betriebsratschef Benjamin Gruschka und sprach von einem «brutalen Abbauplan», der «inakzeptabel» sei. Der IG-Metall-Sprecher bei Ford, David Lüdtke, sagte: «Wenn dieser Plan in die Tat umgesetzt wird, ist das die Zerlegung unseres Standorts und das ist für uns dann auch ein Sterben auf Raten.»