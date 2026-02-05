Erneuerbare Energie

Eon: Saarland und Bayern Solar-Spitzenreiter 2025

Der Süden Deutschlands ist sonniger als der Norden. Dementsprechend sind auch Solaranlagen im Süden häufig produktiver.

Im vergangenen Jahr produzierten private Solaranlagen in Saarland und im Bayern im Schnitt den meisten Strom.(Archiv) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Im vergangenen Jahr produzierten private Solaranlagen in Saarland und im Bayern im Schnitt den meisten Strom.(Archiv)

München (dpa) - Bei der Solarstromerzeugung haben süddeutsche Hausbesitzer leichte Vorteile: Im vergangenen Jahr produzierten private Solaranlagen in Saarland und im Bayern im Schnitt den meisten Strom. Schleswig-Holstein war das Schlusslicht, wie der Energiekonzern Eon auf Grundlage von Daten des Deutschen Wetterdiensts und der Bundesnetzagentur errechnet hat. Als Durchschnittsleistung einer typischen privaten Solaranlage auf dem Dach nahmen die Autoren der Analyse 10 Kilowatt Peak an. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gut 900 Kilowattstunden Differenz von Nord nach Süd

Führend war demnach das Saarland mit einer Durchschnittserzeugung von 10.904 Kilowattstunden Solarstrom, das waren fünf Kilowattstunden mehr als in Bayern. Die Durchschnittserzeugung einer privaten Solaranlage in Schleswig-Holstein hingegen lag bei lediglich 9.979 Kilowattstunden, über 900 Kilowattstunden weniger. 

Auch Hamburg war laut Eon mit 10.000 Kilowattstunden Durchschnittserzeugung und dem vorletzten Platz 2025 nicht übermäßig von der Sonne verwöhnt. Allerdings gibt es demnach kein lineares Gefälle von Nord nach Süd: Mecklenburg-Vorpommern landete auf Platz fünf (10.398 kWh) und Rheinland-Pfalz (10.098 kWh) vor Hamburg auf dem drittletzten Rang. 

Große örtliche Unterschiede beim Wetter

Die Durchschnittswerte machen allerdings die großen örtlichen Unterschiede nicht sichtbar: Nach einer Auswertung des Deutschen Wetterdiensts führten zwei bayerische Kommunen im vergangenen Jahr auch die Rangliste der am wenigsten sonnigen Orte Deutschlands an: Oberstdorf im Allgäu und Regensburg.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prognose 2025: Sonnenstrom überholt Braunkohle
Energieversorgung

Prognose 2025: Sonnenstrom überholt Braunkohle

Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland schreitet voran. Sehr beliebt sind die günstigen Solarpaneele für den heimischen Balkon, auch wenn deren Anteil an der Gesamtstromproduktion gering ist.

02.05.2025

Weniger Geld für Solarstrom vom Dach ab August
Solarstrom

Weniger Geld für Solarstrom vom Dach ab August

Photovoltaikanlagen sind gut für die Umwelt. Sie mindern auch die Stromkosten. Ab August bekommen Betreiber aber weniger Fördergeld für den Ökostrom.

01.08.2024

Vattenfall liefert Solarstrom an Evonik
Erneuerbare Energien

Vattenfall liefert Solarstrom an Evonik

Die Menge entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 40.000 Haushalten. Von 2025 an liefert Vattenfall jährlich 120 Gigawattstunden Solarstrom aus Schleswig-Holstein an das Chemieunternehmen Evonik.

16.02.2024

Solaranlage für Schulen in Wald-Michelbach
Wald-Michelbach

Solaranlage für Schulen in Wald-Michelbach

Die Eugen-Bachmann-Schule und das Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach sind nun mit Solaranlagen ausgestattet, die ihren eigenen Strom erzeugen.

22.11.2023

Energie

Bund will weniger Bürokratie-Hürden für Solarstrom

Auf deutschen Dächern sind immer mehr Solaranlagen zu sehen. Da geht noch mehr, meint die Bundesregierung. Sie will bürokratische Hürden für Module auf Dächern, Balkonen und auf Feldern und Mooren abbauen.

16.08.2023